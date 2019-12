Apple enfrenta demanda por tecnología para el corazón

Un cardiólogo de la Universidad de Nueva York afirma que el Watch de Apple usa su invento patentado para monitorear los latidos del corazón y quiere una compensación.

El doctor Joseph Wiesel, quien enseña en la Escuela de Medicina de NYU, presentó una demanda este viernes contra la gigante tecnológica en un tribunal federal de Brooklyn. Wiesel afirma que el Apple Watch infringe su patente de un método para detectar latidos irregulares.

Apple promueve una función en el reloj que puede medir la frecuencia cardíaca del usuario y proporcionar notificaciones de un pulso irregular. El segmento Wearables, que incluye Apple Watch, Apple TV y los audífonos Beats, es la categoría de más rápido crecimiento de la compañía y generó más de 24 mil millones de dólares en ventas en el año fiscal que terminó en septiembre.

Wiesel dijo que su invento cubría “pasos pioneros” en la detección de fibrilación auricular al monitorear “ritmos de pulso irregulares desde una sucesión de intervalos de tiempo”. Asegura que contactó a Apple por primera vez en septiembre de 2017, brindándole a la compañía con sede en Cupertino, California, información detallada sobre la patente.

Apple “se ha negado a negociar de buena fe para evitar esta demanda”, sostiene Wiesel. Quiere que el tribunal ordene a Apple que le pague regalías y, de no ser posible, que bloquee a la compañía para que no use su invento sin permiso.

Los representantes de Apple, que normalmente no comentan sobre litigios, no respondieron de inmediato a una consulta sobre la demanda.