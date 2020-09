Angustia y corazón en fuego, algunos de los nuevos sentimientos que podrás expresar en WhatsApp

La familia de emojis le dio este martes la bienvenida a nuevos integrantes con el fin que tengas más opciones para expresar tus sentimientos en WhatsApp..

Uno de los nuevos emojis tiene el nombre en inglés de Face with espiral eyes (cara con ojos de espiral) y está hecho para representar la angustia, de acuerdo con Unicode, la creadora de estos emojis.

La organización informó que también implementará otros como heart on fire, mending heart, woman with beard, person with beard, face exhaling y face in clouds.

Unicode también agregará variantes de tono de piel para las parejas con corazones y parejas besándose.

"Los nuevos emojis deberían comenzar a aparecer en los dispositivos en los próximos meses", detalló la organización.