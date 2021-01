Alibaba va por 8 mil millones de dólares

Alibaba Group Holding busca recaudar hasta 8 mil millones de dólares con la emisión de bonos en dólares la próxima semana, dando a los inversionistas globales la oportunidad de apostar por las perspectivas a largo plazo del gigante chino del comercio electrónico en un momento en que la compañía y su cofundador se enfrentan una fuerte presión del Gobierno nacional.

La compañía apunta a recaudar al menos 5 mil millones de dólares, pero podría terminar con más dependiendo de la receptividad, según personas familiarizadas con el asunto que no están autorizadas para hablar en público y pidieron no ser identificadas. La emisión tendrá varios tramos, con plazos específicos que aún no han sido definidos, dijeron las personas. Alibaba declinó hacer comentarios. Reuters informó anteriormente sobre los planes de emisión.

Llevar a cabo la emisión justo cuando el imperio de Jack Ma se enfrenta a una intensa presión regulatoria e investigación antinopolio sería una señal de confianza de los inversionistas globales en la compañía. En meses recientes, autoridades suspendieron la OPI de 35 mil millones de dólares Ant Group, propusieron nuevas reglas para limitar el dominio de los gigantes de internet y multaron a Alibaba por adquisiciones de años anteriores. Un análisis más detallado de las fusiones y adquisiciones podría potenciar la incertidumbre sobre el crecimiento de las grandes empresas de internet.

“Consideramos que la emisión es algo exploratoria dada la amplia incertidumbre en torno a Ant y Jack Ma”, dijo Chuanyi Zhou, analista de crédito de Lucror Analytics en Singapur. “Bien podría revelar cuán seriamente los inversionistas globales perciben el entorno regulatorio en rápida evolución en China y el impacto potencial para Alibaba”.

Alibaba recaudó cerca de 11 mil millones de dólares de su venta de acciones en Hong Kong a fines de 2019 y tenía un acumulado de efectivo de casi 90 mil millones de dólares a fines de septiembre.

Las empresas se apresuran a vender títulos. Los emisores han vendido más de 65 mil millones de dólares en bonos a nivel mundial en lo que va del año, tras un récord de más de 3.6 billones en 2020, según datos recopilados por Bloomberg.

Alibaba accedió al mercado de deuda global en 2014 por primera vez para recaudar 8 mil millones de dólares poco después de su histórico debut en Nueva York. Llegó por última vez al mercado offshore con un excelente acuerdo de bonos por 7 mil millones de dólares en 2017 y necesita pagar o refinanciar unos mil 500 millones de deuda en dólares que vence este año, según datos compilados por Bloomberg.

También te puede interesar:

Tesla buscará expandirse tras no cumplir objetivo de 2020