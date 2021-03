Agotamiento digital: cansancio y desgaste ante pico de juntas y trabajo remoto durante pandemia

La pandemia del COVID-19 ha sido un gran trastorno para todos, y la nueva normalidad parece cada vez más centrada en el trabajo remoto o híbrido. Por ejemplo, las juntas virtuales, solo a través de la plataforma Teams de Microsoft, se han disparado 148 por ciento.

Además, más de la mitad de los empleados en el mundo reconocieron sentirse agotados por el exceso de trabajo a distancia, de acuerdo con información del reporte Microsoft Work Trend Index 2021.

De hecho, el informe muestra que una mayor productividad enmascara signos de una fuerza laboral agotada, con casi uno de cada cinco encuestados globales diciendo que sus empleadores no se preocupan por el equilibrio entre el trabajo y la vida y uno de cada dos se siente sobrecargado de trabajo.

Al comparar las tendencias de colaboración de Microsoft 365 de febrero de 2020 y febrero de 2021, se observa que el tiempo dedicado a Microsoft Teams se ha más que duplicado y la cantidad de correos electrónicos entregados a clientes comerciales y educativos aumentó en 40.3 mil millones.

Sin embargo, las condiciones de trabajo híbridas pueden ofrecer un respiro del agotamiento: China y Australia han pasado más tiempo en sistemas de trabajo remoto y son los únicos países donde el tiempo dedicado a las reuniones no se triplicó año tras año.

Por otra parte, el 54 por ciento se siente con exceso de trabajo. Además, el 39 por ciento se siente agotado. Y billones de señales de productividad de Microsoft 365 cuantifican el agotamiento digital preciso que sienten los trabajadores.

La intensidad digital de los días de los trabajadores ha aumentado sustancialmente, con el número promedio de reuniones y charlas en constante aumento desde el año pasado. El tiempo dedicado a las reuniones de Microsoft Teams se ha más que duplicado (2.5 veces) a nivel mundial y sigue aumentando.

La reunión virtual promedio dura 10 minutos más, aumentando de 35 a 45 minutos. El usuario promedio de Teams envía un 45 por ciento más de chats por semana y un 42 por ciento más de chats por persona fuera del horario de atención, y los chats por semana siguen aumentando.

De acuerdo con el reporte Microsoft Work Trend Index 2021, la cantidad de correos electrónicos entregados a clientes comerciales y educativos en febrero, en comparación con el mismo mes del año pasado, aumentó en 40.6 mil millones.

Asimismo, ha habido un aumento del 66 por ciento en la cantidad de personas que trabajan con documentos. Este aluvión de comunicaciones no está estructurado y en su mayoría no está planificado, con el 62 por ciento de las llamadas y reuniones no programadas o realizadas ad hoc. Y los trabajadores sienten la presión de mantenerse al día.

A pesar de la sobrecarga de reuniones y chats, el 50 por ciento de las personas responden a los chats de Teams en cinco minutos o menos, un tiempo de respuesta que no ha cambiado año tras año. Esto demuestra la intensidad de nuestra jornada laboral, y que lo que se espera de los empleados durante este tiempo, ha aumentado significativamente.

"Durante el año pasado, ningún área ha experimentado una transformación más rápida que la forma en que trabajamos. Las expectativas de los empleados están cambiando y tendremos que definir la productividad de manera mucho más amplia, que incluya la colaboración, el aprendizaje y el bienestar para impulsar el avance profesional de cada trabajador", dijo Satya Nadella, CEO de Microsoft.

