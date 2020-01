¡Adiós, vaquero! A partir de mañana Microsoft dejará de dar soporte a Windows 7

A partir del martes 14 de enero, Microsoft dejará de brindar soporte técnico a su sistema operativo Windows 7.

Aunque Windows 7 seguirá funcionando, será más vulnerable a los riesgos de seguridad y los virus, lo que deja a los usuarios expuestos a posibles ciberataques, indicó este lunes Kaspersky en un comunicado.

Este sistema operativo sigue siendo muy utilizado en Latinoamérica. De acuerdo con datos de Kaspersky, Brasil tiene la mayor tasa de uso, con 37 por ciento de sus usuarios; le siguen Argentina, con 35 por ciento; Colombia, con 33 por ciento; Perú, con 29 por ciento; y México, con 28 por ciento.

El principal riesgo de que el sistema operativo deje de tener soporte es que ya no habrá parches de seguridad para solucionar las vulnerabilidades que aparezcan después de mañana, las cuales podrían ser aprovechadas por cibercriminales, indicó Dmitry Bestuzhev, director del equipo de investigación y análisis para América Latina de Kaspersky.

“Sabemos que muchos usuarios eligen no actualizar el sistema operativo, ya sea por costo, costumbre o porque sus otros paquetes informáticos no son compatibles con versiones más recientes. Sin embargo, un sistema operativo obsoleto que no cuente con parches de seguridad es un riesgo de ciberseguridad.

"Nuestra recomendación es migrar a la versión más reciente de Windows inmediatamente, además de contar con una solución de seguridad robusta, ya sea para la protección de un equipo personal o laboral, dado a que el costo de un incidente puede ser sustancialmente mayor al de la actualización”, advierte Bestuzhev.

Además, proveedores de software también dejarán de respaldar a este sistema operativo en sus propios productos, por lo que los usuarios tendrán aplicaciones externas vulnerables.

Por esto, Kaspersky recomienda a los usuarios que migren, actualicen el sistema operativo a través de Windows Update y lo mantengan al día, así como realizar un respaldo de seguridad de fotografías y archivos.

En caso de que no puedas actualizar la última versión, Kaspersky recomienda a organizaciones tomar en cuenta estos posibles ataques en el modelo de amenaza.