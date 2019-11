5 apps que amarás este Buen Fin

El Buen Fin se llevará a cabo entre el 15 y el 18 de noviembre próximos y los consumidores cada vez se apoyan más en la tecnología para realizar sus compras.

Y dentro de las herramientas, las ‘apps’ son de las más usadas, tomando en cuenta que el 92 por ciento de los mexicanos con acceso a internet se conecta a través de los smartphones, según un estudio de la Asociación de Internet MX.

Por eso, más allá de las apps de las tiendas en línea, te presentamos 5 aplicaciones que te servirán si planeas hacer compras en El Buen Fin.

1. Encuentra el mejor precio

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) lanzó una aplicación llamada ‘El Buen Fin 2019’, que tiene dos funciones fundamentales: comparar precios y geolocalizar establecimientos.

José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servytur, explicó que el usuario puede buscar el artículo que desea y la plataforma le arrojará los diversos precios a los que se ofrece en las distintas tiendas.

La app cuenta con 600 mil artículos registrados y 21 millones de precios. Pero, para el 15 de noviembre esa cantidad se incrementará a 30 millones de precios una vez que las tiendas liberen sus descuentos, lo que deriva en un promedio de 5 precios por artículo para comparar.

Explicó que la plataforma tiene un historial de precios que muestra el costo de los productos de septiembre a la fecha para que el usuario pueda comprobar que realmente hay un descuento considerable y evitar simulaciones de ofertas.

La aplicación actualmente sólo está disponible para Android y funciona a nivel nacional. También se añade un vínculo en cada producto para que el usuario acceda al sitio de la tienda si lo que desea es comprar en línea.

2. ¡No te pases!

Sabemos que ante las ofertas del Buen Fin te podrá ser irresistible adquirir algunas cosas, pero cuidado con las compras impulsivas e innecesarias. Para evitar gastos que desestabilicen tus finanzas puedes usar un administrador de gastos.

Uno de los varios que hay en el mercado es Fintonic, una app gratuita para iOS y Android que te ayuda a controlar tus gastos y te notifica de cualquier cobro o comisión al instante. El usuario agrega sus cuentas bancarias, de débito y crédito si así lo desea, sin importar que pertenezcan a distintos bancos.

La ventaja de tener una aplicación como ésta es que tienes en un mismo lugar todos los movimientos de tus cuentas en tiempo real.

Además te permite organizar tus compras y poner un límite a lo que tienes pensado destinar el fin de semana, y te avisa cuando llegas al límite.

Para la seguridad, esta plataforma no guarda los datos bancarios de los usuarios y no permite realizar transacciones dentro de su sistema para resguardar mejor la información.

Con estas aplicaciones podrás encontrar los mejores descuentos, ubicar tiendas y llevar el control de tus gastos

Bloomberg

3. La mejor oferta está ‘a la vuelta de la esquina’

Waze es una de las ‘apps’ de uso cotidiano entre millones de usuarios, por eso para el Buen Fin habilitó una herramienta que geolocaliza ofertas y te conecta con las promociones más cercanas.

De acuerdo con un informe de la plataforma, el impacto de los anuncios y la información arrojada en Waze será muy relevante, ya que pese a que el 95 por ciento de las compras se siguen haciendo en puntos de venta, 60 por ciento de ellas son influenciadas por anuncios digitales.

El usuario podrá buscar en la plataforma por lugar como tradicionalmente se hace, pero también por producto para así obtener información sobre precios y descuentos en establecimientos.

Estos datos estarán disponibles desde el 15 de noviembre y se irán alimentando con la información que los mismos usuarios den, tal y como funciona en el caso del tránsito en las ciudades.

Waze informó que durante El Buen Fin captará diversas tendencias sobre el consumo de los usuarios, con la intención de hacerse más intuitivo y beneficiar a los consumidores

4. Información en tiempo real

Una manera sencilla de estar al pendiente de tu saldo y de tus gastos en tiempo real es tener instalada la aplicación de tu banco.

Sea cual sea la institución de la que seas cuentahabiente, tener en tus manos al instante la información sobre tus movimientos y la oportunidad de hacer transferencias entre tus cuentas, o hacia la de otros usuarios, te permitirá tener un mayor control de tus compras y gastos.

En algunos casos, como la aplicación de Citibanamex, se requiere hacer una activación de NetKey en sucursal para realizar transferencias, por lo que aún te queda tiempo para hacer los trámites necesarios para tener la ‘app’.

Cuentas claras, amistades (con los bancos) largas.

Fuente: Página oficial de CoDi

5. El novato

Si no quieres cargar efectivo, y prefieres no comprometer tus plásticos, no debes preocuparte: a partir de este año ya puedes hacer tus compras pagando con tu celular mediante un código QR.

El 30 de septiembre el Banco de México lanzó oficialmente CoDi, plataforma de pagos móviles.

Para utilizarlo primero debes descargar la aplicación de CoDi, o bien actualizar la ‘app’ de tu banco que ya deberá contar con esta opción.

Una vez que des el permiso de acceder a tu cámara para escanear los códigos QR, se vincula una cuenta bancaria de la que se sustraerá el dinero tras cada compra.

Eso sí, este método de pago sólo puede usarse en negocios que estén dados de alta en CoDi.