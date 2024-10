Una buena para Alphabet: Ventas en 3T suben, pese a acusación de monopolio vs. Google

Alphabet, la empresa matriz de Google, informó que las ventas del tercer trimestre aumentaron más de lo que esperaban los analistas, ayudadas por la sólida demanda de servicios de computación en la nube por parte de empresas que compiten por desarrollar o adoptar inteligencia artificial.

Los ingresos, excluyendo los pagos a los socios, aumentaron a 74 mil 600 millones de dólares, superando los 72.900 millones de dólares previstos por los analistas en promedio, según datos compilados por Bloomberg. El beneficio neto fue de 2.12 dólares por acción, dijo la compañía el martes en un comunicado, en comparación con las estimaciones de 1.84 dólares por acción.

A medida que madura su principal negocio de búsqueda, Google apuesta por el crecimiento de su división de la nube, que suministra potencia informática, software y servicios a otras empresas. Google está atrayendo a más clientes de la nube utilizando su experiencia en inteligencia artificial para ganar terreno frente a rivales más grandes como Amazon y Microsoft, y está avanzando al contratar como clientes a empresas emergentes de inteligencia artificial de rápido crecimiento (algunas de las cuales fueron fundadas por ex empleados de Google).

“En la nube, nuestras soluciones de IA están ayudando a impulsar una adopción más profunda de productos entre los clientes existentes, atraer nuevos clientes y cerrar acuerdos más grandes”, dijo el director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, en el comunicado.

Las acciones de Google subieron más del 5 por ciento en las operaciones posteriores al cierre del mercado. La acción ha ganado un 21 por ciento este año.

Las ventas en la división de la nube aumentaron a 11.400 millones de dólares, en comparación con los 10.800 millones de dólares que proyectaban los analistas. Google ocupa el tercer lugar en el mercado, después de Amazon y Microsoft, pero hay margen para que los tres actores crezcan a medida que las empresas invierten en IA, escribió en un correo electrónico Ido Caspi, analista de investigación de Global X ETFs. “El aumento de las cargas de trabajo de IA empresarial seguirá impulsando los ingresos de la nube”, escribió Caspi.

Google ‘le apuesta’ a la inteligencia artificial

La empresa también está avanzando en la resolución de las preocupaciones de los inversores sobre los miles de millones de dólares que gasta en inteligencia artificial, infraestructura, investigación y más. Pichai dijo en una conferencia telefónica con inversores después del informe que Google redujo el costo de dar respuestas de inteligencia artificial en consultas de búsqueda en más del 90 por ciento en 18 meses, “a través de hardware, ingeniería y avances técnicos”, al tiempo que duplicó el tamaño de Gemini, el modelo de inteligencia artificial generativa que impulsa las respuestas.

Google también está invirtiendo fuertemente en nuevas formas de energía, incluida la energía nuclear, para manejar la carga futura del progreso tecnológico de la IA, dijo Pichai. Y se apoya en la tecnología para trabajar de manera más eficiente: más de una cuarta parte del nuevo código informático de Alphabet está escrito por IA, dijo Pichai.

Alphabet’s Other Bets, una colección ecléctica de empresas emergentes que incluyen el proyecto de autos autónomos Waymo y la unidad de ciencias biológicas Verily, reportó ingresos por 388 millones de dólares, en comparación con los 297 millones de dólares del mismo trimestre del año anterior. Waymo, en la que Alphabet ha invertido dinero durante más de una década, ha estado expandiendo rápidamente la cantidad de viajes que ofrece en ciudades como San Francisco y Phoenix. La empresa dijo la semana pasada que había recaudado 5.600 millones de dólares , su ronda de financiación más grande hasta la fecha.

La división Other Bets sigue sin ser rentable, con una pérdida de 1.100 millones de dólares en el trimestre, pero Alphabet ha estado trabajando para reducir esas pérdidas. Ruth Porat, ex directora financiera de Alphabet durante mucho tiempo y famosa por inculcar un mayor espíritu de disciplina fiscal en la empresa, recientemente asumió un nuevo rol como presidenta y directora de inversiones. Se espera que se concentre más en supervisar la cartera Other Bets de la empresa.

Mientras Google aumenta su prominencia en la industria de la inteligencia artificial, el gobierno de Estados Unidos está evaluando sus principales éxitos (la búsqueda y la publicidad digital) para determinar si se les puede aplicar una sanción antimonopolio.

En agosto, un juez estadounidense declaró que el negocio de búsqueda de Google era un monopolio ilegal. El Departamento de Justicia y un grupo de estados también alegan que Google ha monopolizado el mercado de herramientas de tecnología publicitaria que utilizan los sitios web y los anunciantes para comprar y vender anuncios publicitarios en línea.

En la conferencia telefónica sobre ganancias con inversores, Pichai advirtió que la resolución de los casos antimonopolio por parte del gobierno estadounidense podría tener “consecuencias no deseadas” para el liderazgo estadounidense en tecnología.

De cualquier manera, “está muy claro que Google puede desempeñarse incluso en medio de serias amenazas regulatorias a su negocio publicitario”, dijo Evelyn Mitchell-Wolf, analista de publicidad y medios digitales en Emarketer.