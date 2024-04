¿Qué tan preocupante es el reciclaje de baterías? Esto dice JB Straubel, cofundador de Tesla

El cofundador de Tesla, JB Straubel, no se siente satisfecho por reinventar el automóvil durante el siglo XXI, debido a que también se necesita rediseñar la cadena de suministro global para el futuro electrificado. Nos referimos al reciclaje de baterías.

Esto es exactamente lo que ha estado ocurriendo durante los últimos cinco años, debido a que la empresa Redwood Materials ahora es el reciclador de baterías más grande de América del Norte e incluso está utilizando esos materiales para fabricar componentes complejos de baterías que tradicionalmente han sido importadas del extranjero.

JB Straubel decidió abrir recientemente las puertas para conocer el campus industrial de 300 acres que ha sido construido en el desierto del oeste de Nevada, pero evidentemente dicha acción no ha sido fácil.

“Parece que vamos a una velocidad vertiginosa, pero tenemos que hacer mucho más. Es algo muy difícil de hacer”, dijo.

Actualmente Straubel, de 48 años de edad, conduce una Tesla Cybertruck con el logotipo verde de su empresa, pero reconoce que el viaje es ‘demasiado caro’, por lo que desde el año pasado ha decidido regresar a su lugar en la junta directiva del fabricante de vehículos eléctricos para atender dicha problemática.

“Quiero que tenga éxito. Me encanta el equipo de allí, está cerca de mi corazón, probablemente siempre lo será”, mencionó.

Straubel habló con Bloomberg Green el pasado 22 de marzo, día en que Redwood encargó su primera línea a escala comercial para producir material activo catódico, se refiere a un polvo negro que es en gran medida responsable del alcance, la longevidad y el costo de una batería. En dicha conversación reflexionó sobre lo que se tendría para construir Redwood hasta este punto, y sus planes para lo que viene después.

Sin embargo, esto ha causado que algunos fabricantes de vehículos eléctricos están aprovechando los descansos en los planes de expansión de Tesla en este momento.

¿Cuál es el panorama para los próximos cinco años?

JB Straubel considera que la transición de los vehículos eléctricos es una especie de futuro lento e inevitable por el que vamos a pasar.

“Cuando empezamos Redwood, realmente estaba mirando el horizonte de 10, 20, 30 años y cómo íbamos a afectar la sostenibilidad y el transporte. No veo ningún cambio en mi pensamiento a largo plazo sobre esto”, señaló.

Straubel consideró que muchas personas han olvidado los aspectos por los que un vehículo eléctrico puede ser la última opción para un país, más allá de las reducción de gases efecto invernadero. Por lo que necesitarán ser capaces de hacer crecer este negocio en Estados Unidos, esto sin importar quién sea el candidato elegido: Trump o Biden.

Recordó que todo lo que han logrado construir en Tesla ha sido financiado a través de sus inversionistas, ya que no han recibido ‘ni un solo dólar del gobierno federal’.

El objetivo es no convertirlo en un tema partidista. La gente realmente debería mirar: ¿Cuál es el impacto económico general para el país? ¿Cuál es el impacto en la seguridad del país? ¿Y cuál es el impacto ambiental? No somos una empresa demócrata, no somos una empresa republicana, somos una empresa para servir a nuestros clientes y hacer algo que crea un beneficio económico para nuestro país.

¿Cuál es el desafío más difícil en Redwood?

JB Straubel mencionó que el mayor desafió podría ser la ‘recaudación de fondos un día, es una rampa técnica otro día, es construcción, son clientes’.

Por lo que se trata de construir la plantilla y toda la industria a medida que avanzan. Debido a que en la actualidad, representa una gran mayoría de la industria de reciclaje y materiales en los Estados Unidos y si ocurre un fracaso ‘esa responsabilidad pesa sobre mi’, agregó.

“¡Los vehículos eléctricos son el futuro! Sentimos que si no funciona, nadie va a seguir. Esto es un pequeño déjà vu, pero creo que tenemos esa responsabilidad en Redwood”, expresó.

¿Ya es rentable el reciclaje de baterías?

Starubel indicó que existe un buen crecimiento de los ingresos en nuestro negocio de reciclaje. Esto gracias a que existe una economía sólida en eso: las operaciones de la unidad son rentables hoy en día. Pero eso está envuelto en una visión mucho más grande de procesamiento y crecimiento continuos. La empresa en su conjunto, no somos rentables porque estamos gastando para crecer y aumentar la I+D y acelerar.

Pero una parte decente del balance ahora es capaz de autofinanciarse y generar ganancias. Ahora somos un porcentaje considerable del suministro de níquel en América del Norte, y por lo que sé, somos el segundo productor de litio en funcionamiento en toda la región, finalizó JB Starubel.