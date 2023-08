Huawei ‘juega chueco’: Advierten que construye instalaciones secretas para eludir sanciones de EU

La principal asociación de compañías globales de chips advierte que Huawei está construyendo una serie de instalaciones secretas de fabricación de semiconductores en toda China, una red de fabricación en la sombra que permitiría a la empresa incluida en la lista negra eludir las sanciones de Estados Unidos y promover las ambiciones tecnológicas de la nación.

Huawei, un controvertido fabricante de equipos de telecomunicaciones en el centro de las tensiones entre Estados Unidos y China, pasó a la producción de chips el año pasado y está recibiendo aproximadamente 30 mil millones de dólares en fondos estatales del gobierno y su ciudad natal de Shenzhen, según Semiconductor Industry, con sede en Washington.

Ha adquirido al menos dos plantas existentes y está construyendo al menos otras tres, dijo el grupo en una presentación a sus miembros a la que tuvo acceso Bloomberg.

El Departamento de Comercio de EU incluyó a Huawei en su lista de entidades en 2019, y finalmente le prohibió trabajar con empresas estadounidenses en casi todas las circunstancias. Pero si Huawei está construyendo y comprando instalaciones bajo el nombre de otras empresas sin revelar su participación, como dijo la SIA, el gigante de las telecomunicaciones puede eludir esas restricciones para comprar indirectamente equipos estadounidenses de fabricación de chips y otros suministros que de otro modo estarían prohibidos.

La Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio, en respuesta a preguntas de Bloomberg News sobre las advertencias de la SIA, que no se habían informado anteriormente, dijo que está monitoreando la situación y que está lista para tomar medidas si es necesario. Ya ha incluido en la lista negra a docenas de empresas chinas además de Huawei, incluidas dos que, según la SIA, son parte de la red de Huawei: Fujian Jinhua Integrated Circuit Co. y Pengxinwei IC Manufacturing Co., o PXW.

“Dadas las severas restricciones impuestas a Huawei, Fujian Jinhua, PXW y otros, no sorprende que hayan buscado un apoyo estatal sustancial para intentar desarrollar tecnologías autóctonas”, dijo el BIS en un comunicado a Bloomberg. “El BIS revisa y actualiza continuamente sus controles de exportación en función del entorno de amenazas en evolución y, como lo demuestran las reglas del 7 de octubre de 2022, no dudará en tomar las medidas adecuadas para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos”.

La administración Biden impuso controles de exportación en octubre pasado que impiden que todas las empresas chinas adquieran ciertos semiconductores avanzados y equipos de fabricación de chips, una medida destinada a restringir las capacidades militares del país. A las empresas chinas se les permite en gran medida comprar equipos de fabricación de chips de generación anterior, máquinas que utilizan tecnología de 28 nanómetros o superior. Pero las empresas incluidas en la lista negra como Huawei tienen prohibido realizar dichas compras sin una licencia y esas excepciones son raras.

Huawei, PXW, Fujian Jinhua y las otras empresas identificadas por SIA como parte de la red no respondieron a las solicitudes de comentarios. Beijing ha expresado una feroz oposición a los controles de exportación estadounidenses y ha hecho contraacusaciones de que Estados Unidos también subsidia a sus propios campeones nacionales.

No está claro por qué la SIA está haciendo sonar ahora la alarma sobre estos temas. El grupo de presión con sede en Washington representa a la mayoría de los fabricantes de semiconductores del mundo, incluidos Intel, Samsung de Corea del Sur y Taiwan Semiconductor Manufacturing. Entre sus miembros también se incluyen empresas que producen equipos de fabricación de chips, como Applied Materials Inc. y la ASML Holding NV de Holanda.

Ciertos miembros del grupo de presión enfrentarán la competencia de rivales chinos si logran construir instalaciones de producción nacionales, pero miembros de la SIA como ASML y Nvidia pierden ingresos de China a medida que los controles de exportación estadounidenses se vuelven más estrictos. Es posible que la asociación esté intentando advertir a sus miembros que tengan cuidado al trabajar con empresas que podrían tener vínculos ocultos con entidades incluidas en la lista negra como Huawei.

Según las regulaciones del BIS, los proveedores estadounidenses tienen obligaciones de “conocer a su cliente” que les exigen verificar si hay circunstancias sospechosas, como compras que no se ajusten a las necesidades del cliente.