Ahí viene Threads: Todo lo que sabemos sobre la nueva app de Meta

Threads, la nueva app de Meta, podría ser lanzada tan pronto como esta semana, pues incluso ya aparece en una lista de la App Store de Apple.

Se trata de una red social nueva, vinculada a Instagram, que funcionará de manera similar a Twitter. Esto ocurre en medio de una desbandada de usuarios que han recurrido a otras plataformas, debido a las políticas y medidas que ha tomado Elon Musk.

La app de Meta es “una respuesta a Twitter”, según dijo el director de producto, Chris Cox en semanas pasadas.

Aquí te explicamos sobre lo que se sabe de este proyecto, el aspecto que tendrá y otros detalles.

El nombre público de la app es Threads, que quiere decir “hilos” en inglés. El nombre interno es “Proyecto 92″, según documentos de The Verge.

Esta se anuncia como “una aplicación de conversación basada en texto”, es decir, una app de microblogging similar a Twitter y Mastodon.

En mayo, Bloomberg informó que la app ya estaba siendo probada por personas famosas e influencers. Es decir, ya tiene algunos meses disponible en secreto solo para creadores seleccionados.

La app es independiente de Instagram; no obstante, es posible conectar ambas cuentas.

Incluso es posible que la app pueda ser compatible después con otras aplicaciones que compiten con Twitter, como Mastodon, según reportó Lia Haberman, profesora de marketing social y de personas influyentes en UCLA, quien tuvo acceso.

En cuanto al aspecto, la nueva app de Meta tendrá un aspecto muy similar a la sección de comentarios de Instagram. Y tendrá la opción de republicar los mensajes de otros usuarios, algo parecido al retuit de Twitter.

Así se verá el despliegue de followers y la página inicial de Threads. (App Store)

Los usuarios de Instagram podrán mantener sus nombres de usuario y seguir las mismas cuentas en la nueva aplicación, de acuerdo con las capturas de pantalla que se muestran en la lista de App Store.

En medio del descontento con Elon Musk y Twitter, la app Threads puede ser un “refugio” para usuarias y usuarios de la red social del pajarito azul.

No osbtante, si bien es una oportunidad para Meta, es difícil saber si el malestar que ha generado Twitter será suficientemente fuerte como para que haya un éxodo masivo, señaló Matt Navarra, consultor de redes sociales y exdirector de social media en el sitio The Next Web.

Se espera que Threads sea lanzada ya el jueves 6 de julio. Ahora mismo está disponible en la Play Store de Apple con acceso anticipado.

Con información de Bloomberg, EFE y AP.