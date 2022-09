Meta anuncia recorte de personal y advierte a empleados sobre reestructuración de la empresa

Meta Platforms propietaria de Facebook e Instagram, anunció que congelará la contratación y reestructurará algunos equipos en un esfuerzo por reducir costos y cambiar las prioridades.

El director ejecutivo, Mark Zuckerberg, anunció el congelamiento de la compañía de redes sociales durante una sesión semanal de preguntas y respuestas con los empleados, según una persona presente.

Agregó que la compañía reduciría los presupuestos en la mayoría de los equipos, incluso en los equipos que están creciendo, y que los equipos individuales resolverán cómo manejar los cambios en el personal, ya sea que eso signifique no llenar los roles que dejan los empleados, cambiar personas a otros equipos o trabajar para “maneje a las personas que no están teniendo éxito”, según comentarios revisados por Bloomberg.

“Esperaba que la economía se hubiera estabilizado más claramente ahora, pero por lo que estamos viendo, todavía no parece que lo haya hecho, por lo que queremos planificar de manera algo conservadora”, dijo Zuckerberg. Un portavoz de Meta se negó a comentar.

Los nuevos recortes de costos y la congelación de contrataciones de Meta representan su más cruda admisión de que el crecimiento de los ingresos por publicidad se está desacelerando, en medio de una creciente competencia por la atención de los usuarios. Meta dijo a principios de este año que planeaba reducir la contratación para algunos puestos gerenciales y había pospuesto la entrega de trabajos de tiempo completo a los pasantes de verano . La congelación fue necesaria porque “queremos asegurarnos de no agregar personas a equipos en los que no esperamos tener roles el próximo año”, explicó Zuckerberg.

Zuckerberg había advertido en julio que Meta “reduciría constantemente el crecimiento de la plantilla” y que “muchos equipos se reducirán para que podamos cambiar la energía a otras áreas”. Las prioridades internas incluyen Reels, el competidor TikTok de Meta y el plan futurista de Zuckerberg para Internet, conocido como el metaverso. Meta tenía más de 83 mil 500 empleados al 30 de junio y sumó 5 mil 700 nuevas contrataciones en el segundo trimestre. Zuckerberg dijo que la compañía sería “algo más pequeña” para fines de 2023.

“Durante los primeros 18 años de la compañía, básicamente crecimos rápidamente todos los años, y luego, más recientemente, nuestros ingresos se mantuvieron planos o ligeramente bajos por primera vez”, dijo al personal el jueves.

Durante su llamada de ganancias del primer trimestre, la compañía dijo que los gastos anuales serían aproximadamente 3 mil millones más bajos de lo proyectado inicialmente, recortando un rango estimado que había llegado a 95 mil millones de dólares. En medidas anteriores para reducir el gasto, se cerró un reloj de doble cámara que la compañía estaba construyendo para competir con el Apple Watch.