Sismos en México: Apps que te avisan si tiembla

Si vives en zona sísmica y todavía no tienes o no has elegido una aplicación que pueda avisarte cuando tiembla, aquí te recomendamos algunas.

Recuerda que en el caso de la Ciudad de México suenan los altavoces de alerta sísmica; sin embargo, si en tu alcaldía o colonia este no funciona, puedes reportarlo (aquí te decimos cómo).

La tecnología permite ahora que gracias a tu celular, puedas recibir alertas sobre el desarrollo de sismos. Te presentamos algunas opciones:

SkyAlert (iOS y Android)

Esta app es gratuita. La aplicación te indica el tiempo estimado de arribo de un movimiento telúrico.

SkyAlert asegura que las alertas por un sismo te llegarán incluso aunque tengas tu celular en modo ‘No molestar’.

SkyAlert señala que debes tener su GPS encendido y darle permiso a la app para usar tu ubicación.

La app te permite activar el Filtro Sísmico Inteligente, con el cual sólo te avisará cuando haya un sismo que pueda ser perceptible en tu localidad. Si desactivas la opción, la app te enviará información de todos los sismos. Esto en cuanto a las alertas.

En el feed principal de la app, podrás ver todos los sismos recientes en México (a partie de la magnitud 4.1) y los temblores de otros países (a partir de la magnitud 5.0). También puedes consultar la situación climatológica, como si lloverá o no.

La aplicación forma parte del proyecto de investigación Earthquake Network que busca desarrollar un sistema de alerta temprana basado en teléfonos inteligentes.

MyShake (Android)

La aplicación fue desarrollada por el Laboratorio de Sismología de la Universidad de California en Berkeley. De hecho, se constituyó como la primera app de alertas temprana para ese estado en EU.

MyShake no solo proporciona mapas y consejos de seguridad a sus usuarios, sino también hace uso de los teléfonos inteligentes para la detección de movimientos telúricos.

MyShake tiene también informes de daños hechos por miembros de la misma comunidad de la app, así como de las autoridades.

Esta app usa un algoritmo basado en una red neuronal que determina si el movimiento detectado es de un temblor o no.

911 CDMX (iOS y Android)

Esta aplicación es un proyecto del Gobierno de la Ciudad de México, a través del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) capitalino.

En caso de que la alerta sísmica se active, esta llegará a tu celular si tienes descargada la aplicación.

Earthquake (iOS)

La aplicación muestra datos sobre sismos en todo el mundo y su descarga incluye que el programa aparezca en tu Apple Watch.

Utiliza datos de autoridades como el Servicio Geológico de Estados Unidos, el Servicio Sismológico Nacional, entre otros. También puede alertarte sobre la posibilidad de tsunamis.