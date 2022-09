“Semillas para el futuro” y cómo lograr que una idea sea un cambio global

La realidad económica y social del mundo está en un cambio constante. El avance tecnológico continuo está provocando una serie de eventos que definen un mundo exponencialmente más complejo. Una complejidad que desencadena transformaciones profundas y repentinas.

La tecnología está modificando e impactando de forma directa en nuestras vidas: la forma en que nos informamos, en que nos comunicamos, nos relacionamos e interactuamos. Está cambiando la manera de formarnos, de acceder al mundo laboral, de hacer negocios e incluso la forma en que sentimos y nos emocionamos.

Sin embargo, en esta ocasión hablar de cómo es que estos cambios han permeado a diferentes ámbitos es una actividad casi necesaria y cómo es que ha afectado áreas que ni siquiera habríamos tenido en el radar.

Pongamos sobre la mesa, por ejemplo, la situación del mercado laboral y cómo es que los que saben sobre buenas prácticas empresariales de Recursos Humanos, convienen en que una de las claves del éxito de cualquier empresa, es el contar con talento capaz de desarrollar de manera satisfactoria las actividades y todo lo que conlleva, como el atraerlo y retenerlo.

Resulta de carácter fundamental el rodearse de trabajadores y trabajadoras con las cualificaciones necesarias, que tengan buenas ideas y muchas ganas de aportar valor a la compañía para el desarrollo de la empresa. La mayoría de las empresas buscan una persona para una vacante, pero para aquellos que buscan dar “el extra”, se consideraría que lo importante es encontrar el talento y la capacidad de adaptación, una vez que tienes eso, puedes adecuar el puesto a la persona y no la persona al puesto. Un gran cambio de mindset al formato de contratación al que muchas empresas están acostumbradas.

Gracias a "Semillas para el futuro", en México se ha desarrollado un ecosistema de innovación y emprendimiento cada día con más empuje

Podríamos decir que, hoy en día, la experiencia es algo que ayuda, pero no lo es todo. El talento joven puede no tener toda la experiencia necesaria, pero es capaz de aportar frescura, innovación, creatividad y nuevas ideas, que hacen que la empresa evolucione y no se estanque en lo mismo que ha estado haciendo, regularmente dándolo a notar con preguntas como “¿y por qué lo hacen así?”.

A raíz del auge de la transformación digital, las empresas están experimentando una serie de cambios sociales y económicos, las compañías están apostando cada vez más por incorporar nuevos titulados a sus plantillas o, en el mejor de los casos, a aquellos jóvenes que siguen en los últimos periodos de su formación profesional. Estos perfiles jóvenes altamente cualificados facilitan a las empresas mantenerse al día con las tendencias, ampliar sus horizontes y descubrir nuevos mercados a los cuales impactar.

Uno de los retos más grandes que existen en el mercado laboral para muchas empresas consiste en ser capaces de hacer algo más que simplemente atraer este talento joven, ser atractivos en el mercado y darles lo que estas generaciones valoran. Sino ser capaces de generar trabajo de calidad, con posibilidades de crecimiento y de desarrollo profesional y personal.

Aunque, existe un reto mucho más complejo: desarrollar este talento e impulsarlo antes de que esté en condiciones de enfrentarse a un mundo laboral a través de incentivos que mejores una tasa de éxito en diferentes rubros. Para esto, hablaremos de cómo es que Huawei, el gigante tecnológico de telecomunicaciones, en conjunto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) lanzó la convocatoria para participar en la octava edición de la competencia “Semillas para el Futuro”, con el propósito de identificar e impulsar al joven talento mexicano en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

En la quinta edición de "Semillas para el futuro" se decidió hacer un cambio cualitativo: que los estudiantes presenten un proyecto en etapa prototipo que sea una solución innovadora, con probado impacto social y base tecnológica.

Este programa insignia de Huawei sobre talentos se lanzó por primera vez en 2008 en Tailandia con el objetivo de fomentar los talentos locales de Tecnologías de la Información, llegando a México en 2015 dándole la oportunidad a más de 130 estudiantes mexicanos, de los cuales, la participación femenina ha alcanzado hasta 50 por ciento.

A fin de seguir ofreciendo oportunidades y permitir que los jóvenes talentosos que tienen algo de valor por proponer sigan en la lucha por lograr sus objetivos, continuar haciendo lo que les apasiona y asegurarse de que sus ideas se vuelvan una realidad, ya que la iniciativa pretende darle un seguimiento adecuado a esta labor.

“Semillas para el futuro” se encuentra actualmente dirigida a estudiantes universitarios, este esfuerzo se inició desde 2016 en el país y, tal como la actualidad lo exige esta iniciativa busca incentivar el talento local a través del apoyo y la implementación de ideas y proyectos de soluciones tecnológicas innovadoras con impacto social. Una fuerte estrategia de la compañía para que el talento no solamente se quede en las mejores posiciones en el mundo laboral, sino que sea capaz de desarrollar ideas que puedan revolucionar la industria y que, además, le permita a las organizaciones encontrar en ellos una fuente de talento que pocas veces se vislumbra de manera natural.

Los ganadores de la competencia tienen derecho a participar en un “Bootcamp Innovation Path” la cual se celebrará en el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, y se harán acreedores a una tableta de última generación. Este bootcamp se trata de una semana de workshops exclusivos que permitirán la capacitación en materia de telecomunicaciones con una duración de 8 días: 15 horas de sesión de transmisión en vivo obligatoria más 3 horas de cursos pregrabados obligatorios en una plataforma online iLearningX, así como un proyecto grupal: “Tech4Good”.

Tras un objetivo de participación femenina en 2021, la tasa de participación femenina alcanzó 50 por ciento en "Semillas para el futuro" (Javier Trueba)

Hablamos ya de cómo es que las empresas más valientes tratan de impulsar el talento confiando en que en el futuro este mismo forme parte de sus filas y sus ideas ayuden a generar un cambio y una ventaja competitiva frente a sus pares; sin embargo, ¿qué pasa, cuando, como en este caso, una idea bien impulsada promueve un emprendimiento? ¿Acaso se pierden las empresas una oportunidad para tener al mejor talento?

En palabras de Shau Wa Yu, Gerente de Relaciones Públicas para Huawei México, “En Huawei nos sentimos muy orgullosos de poder promover el talento humano. Estamos comprometidos en continuar inspirando el talento global para contribuir a moldear un mejor futuro en las nuevas generaciones. Queremos conocer sus proyectos e ideas y ayudarlos a potenciar su alcance”, una visión mucho más global de lo que parece en un inicio.

Entendamos que el emprendimiento significa mucho más que comenzar con un nuevo negocio, es la oportunidad de convertir a las personas en entes más creativos, proactivos, innovadores, por lo que pensar en jóvenes talentosos que tienen ideas disruptivas para proponer, convierte ese proyecto en un ganar-ganar.

Sin duda, en México urge seguir fomentando la innovación y la productividad porque sin estas no es posible la generación de crecimiento y el mejoramiento de las condiciones en las que gran parte de la población vive.

El emprendimiento genera que cada vez existan más actores en la industria que, no necesariamente ofrezcan las mismas soluciones que otras empresas ofrecen ya, sino que ofrezcan soluciones que complementen la oferta actual y que, en el mejor de los casos, beneficie a las empresas. Imaginemos que en el futuro, a raíz de “Semillas para el futuro” surja un emprendimiento en el que se desarrollen chips con algún material sostenible y renovable, quizás pueda convertirse en el proveedor de Huawei y ambas empresas habrán conseguido una utilidad real de esta situación.

Lo anterior, también, lleva a la mayoría de los expertos a cuestionarse sobre la oportunidad real del emprendedor mexicano para establecer modelos de StartUp y ser competitivos en mercado global; cosa que Huawei sabe bien y pretende resolver a través de “Semillas para el futuro”, ya que si bien los indicadores actuales son diferentes en comparación de otros países de Latinoamérica, las herramientas y oportunidades que ofrece el siglo XXI son ilimitadas; por lo que el emprendedor mexicano desarrollando las competencias adecuadas, usando su creatividad, desarrollando innovación y generando un equipo eficiente puede competir en el mercado, especialmente cuando se tratan de ideas innovadoras que un gigante de la tecnología puede avalar como viable y trascendental.

El emprendimiento, visto desde un punto de vista macro, es un elemento clave del crecimiento económico. Pese a que los mecanismos exactos, la intensidad, la temporalidad y la direccionalidad de esta relación aún es desconocida, es claro que la creación de empresas y la continuidad de estas en el tiempo aumenta la competencia, la generación de mejores empleos, la innovación y la diversificación productiva. Lo que se vuelve ya no solo una acción social, sino también una acción política y económica.

En 2020, con el fin de mantener la continuidad del programa "Semillas para el futuro" durante la pandemia se llevó a cabo en línea por primera vez.

La promoción del emprendimiento es un tema de creciente importancia dentro de las economías mundiales, particularmente las latinoamericanas, que en los últimos años han implementado, en mayor o menor grado, diversas reformas para atraer inversionistas y motivar emprendedores en sectores estratégicos de sus economías con la finalidad de reducir el desempleo, dinamizar la estructura productiva e incrementar el nivel de producción. Los emprendimientos sociales son también una forma importante de emprendimiento que ha

repuntado en la región para satisfacer necesidades sociales que el Estado no ha podido atender.

“Semillas para el futuro” como un acto de impulso macroeconómico

Si bien es cierto que algo con cimientos sólidos puede repercutir en diferentes maneras a toda una sociedad, esta iniciativa empieza con una idea, literalmente la idea de un joven talentoso, para convertirse en una solución ante las dificultades de todo un estado.

La competencia abre las solicitudes de registro del 27 de junio al 18 de septiembre de 2022 y está dirigida a las y los jóvenes que cumplan con los siguientes requisitos:

Ser ciudadana o ciudadano mexicano.

Ser estudiante del último año de carrera o haber finalizado sus estudios universitarios en un periodo no máximo de 12 meses a la fecha de la solicitud.

Ser estudiante de carreras de ciencias e ingenierías relacionadas a las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, con promedio mínimo de 8.

No haber resultado ganadores de la beca Semillas para el futuro de años anteriores.

Para ser considerados candidatos, los estudiantes interesados deberán integrar un video original con el título “Mi video para “Semillas para el futuro 2022″” en el que describan sus motivos para participar. El video deberá describir de manera general el objetivo y alcance del proyecto a presentarse y expresar brevemente la motivación para formar parte del proceso formativo de Huawei.

Los 15 mejores proyectos recibirán asesoría para hacer disruptivas sus ideas. Como una segunda etapa, los responsables de los proyectos serán elegibles para participar en la iniciativa “Tech4Good”, un concurso para ayudar a jóvenes a aprender sobre las últimas tendencias en digitalización y explorar cómo las tecnologías digitales pueden abordar problemas sociales comunes. Además, los seleccionados obtendrán una diversidad de premios que van desde becas concedidas por Huawei, que cubrirán en su totalidad el programa formativo en el campo de las Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información.

Enlace de registro: https://seedsforthefuture.mx/registro/