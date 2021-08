Hicieron dinero con nosotras y ahora nos abandonan: Trabajadoras sexuales critican a OnlyFans

OnlyFans brindó un ‘salvavidas’ financiero a las trabajadoras sexuales durante la pandemia. Ahora, aquellos que han creado negocios en la plataforma se preguntan si verán que todo se evapora.

La compañía anunció el jueves que prohibirá el contenido sexualmente explícito a partir de octubre, pero también dijo que aún se permitirían fotos y videos de desnudos, siempre que sean consistentes con la política de OnlyFans.

Eso hace que los creadores se pregunten dónde marcará la empresa la línea divisoria entre lo que es aceptable y lo que infringe sus reglas.

Laura Lux, que ofrece una suscripción mensual de 8.99 dólares a su contenido en OnlyFans, dijo que inicialmente pensó que estaría segura, porque publica contenido en topless que no incluye actos sexuales... pero ahora no está segura.

“Me pregunto cómo se clasifica mi contenido”, contó Lux, que tiene más de 600 mil seguidores en Twitter y 350 mil me gusta en OnlyFans. Piensa que una foto de ella misma de un personaje de cosplay en topless estaría bien, pero no está segura de dónde está la línea en los videos. Lux dijo que no tenía a nadie a quien contactar en la empresa para aclaraciones.

OnlyFans se negó a comentar sobre qué tipo de desnudez consideraría aceptable. La compañía ha dicho que los cambios se debieron a la presión de las empresas de servicios financieros, como bancos o proveedores de pagos.

Otros creadores compartieron la confusión y la inquietud de Lux. OnlyFans ha sido reconocido por brindar a los artistas para adultos y a las trabajadoras sexuales un lugar seguro para hacer su labor, y miles de hombres y mujeres ahora confían en el sitio como su principal fuente de ingresos.

Mila, una creadora de 21 años, ha usado sus ganancias de OnlyFans para pagar sus cuentas escolares. Skylar, un joven de 24 años de Ontario, recurrió a OnlyFans después de luchar para ganar suficiente dinero en Patreon y Twitch. Su número de seguidores aumentó a más de 100 casi instantáneamente, y ahora lo trata como su trabajo principal.

Una creadora que se hace llamar Erica Cherry dice que después de que la pandemia interrumpió su trabajo de pornografía en estudios, ella autoprodujo contenido en OnlyFans, donde cobra a los suscriptores 4.99 dólares al mes. Ahora, está pensando en cambiarse a una nueva plataforma: JustForFans.

“La interpretación que hacemos la mayoría de las trabajadoras sexuales es que básicamente nos están expulsando de la plataforma, que tienes que salir”, dijo Cherry. “Muchas creadoras independientes dependen de OnlyFans, y aunque se supone que debemos diversificarnos y tener muchas fuentes de ingresos diferentes, sigue siendo un gran impacto cuando una plataforma como esta deja de funcionar”.

La popularidad de OnlyFans se disparó durante la pandemia, reemplazando la interacción en persona con programas virtuales. A medida que la plataforma crecía, sus líderes y asesores comenzaron a pensar más allá de su popularidad en el trabajo sexual. Podría servir como una forma para que todo tipo de celebridades cobren a los fanáticos por contenido exclusivo, similar a otros servicios como Patreon, que generalmente no permite la pornografía.

Los instructores de fitness, músicos e influencers lo usan para cobrar a los fanáticos por el acceso exclusivo a entrenamientos o fotos detrás de escena. Beyoncé hizo referencia al sitio en una de sus canciones, mientras que los músicos Cardi B y Tyga crearon sus propias páginas. Eso ayudó a la plataforma a atraer a más de 130 millones de usuarios.

Pero con esa popularidad vino un mayor escrutinio, así como una creciente presión de los socios bancarios y los proveedores de pagos. Algunos inversionistas se han mostrado reacios a poner su dinero en una empresa tan estrechamente afiliada al trabajo sexual, a pesar de que el negocio va camino de duplicar sus ventas este año. La compañía manejó más de 2 mil millones de dólares en ventas en 2020 y está en camino de generar más del doble en 2021.

“El mensaje es muy claro: ya no quieren pornografía en su plataforma, no les importan las trabajadoras sexuales”, criticó Jasmine Nguyen, de 23 años, quien se graduó de la universidad el año pasado.

Ella comenzó a publicar contenido sexual en OnlyFans para generar ingresos y mantener a su familia, dice. Ahora tiene un trabajo en una startup y, por lo tanto, no depende por completo de OnlyFans, pero aún recibe alrededor de 5 mil dólares al mes en la plataforma.

Muchas otras creadoras no tienen tanta suerte. Skylar, como muchas de las mujeres que usan OnlyFans, no estaba muy segura de qué pensar del anuncio de la compañía el jueves. Tampoco está claro cómo la empresa distinguirá entre desnudez y contenido sexual. Los sitios como YouTube e Instagram se basan en la inteligencia artificial para identificar el contenido que viola sus términos de servicio.

Ella ha pasado del cosplay (vestirse con disfraces de películas) al modelaje de lencería y algo de contenido con desnudos. No hace nada con sus parejas ni usa juguetes, lo que la pone en el lado ‘más suave’ del trabajo sexual.

“Creo que es terrible que una plataforma construya su nombre y se llene los bolsillos con el trabajo sexual, y luego se dé la vuelta y los abandoné”, dijo Skylar. “No creo que estén sufriendo por dinero”.

Algunos creadores, al percibir el cambio en los objetivos de OnlyFans, ya han comenzado a utilizar un sitio diferente, Fansly, para complementar sus ingresos de OnlyFans. Otros han comenzado a vender tokens no fungibles. Algunos temen que tendrán dificultades para ganar tanto dinero en otros lugares. MiaLily, una creadora de 19 años, gana más de $ 20,000 al mes con OnlyFans, mucho más de lo que ganaba como bailarina exótica antes de la pandemia.