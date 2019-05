¿Vas a comprar en el Hot Sale? Te damos 10 consejos

Llegó el Hot Sale, campaña de descuentos en las diversas plataformas de comercio electrónico, y seguramente ya estás pensando en qué vas a adquirir.

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO) 5 de cada 10 compradores online están pensando en comprar durante el Hot Sale de este año, que inicia este lunes y termina el viernes 31.

Información de Tiendeo señala que dentro de las búsquedas más activas de su plataforma este año en Hot Sale se encuentran Ropa y Zapatos, Hogar, Informática y Electrónica.

A continuación, te decimos qué aspectos debes tomar en cuenta antes de iniciar con tus compras.

1. Aprovecha las promociones de tu banco

Además de los descuentos en las diversas tiendas, algunos bancos ofrecen promociones y beneficios adicionales por el uso de sus tarjetas, detalla Bernardo Prum, director de Coru.com.

“Una de las principales ventajas de comprar en el Hot Sale con una tarjeta de crédito, es acumular puntos y obtener monederos electrónicos o bonificaciones ‘cashback’. Además, aprovechar las preventas y diferir tus compras a meses sin intereses”, destaca Prum.

Mercado Libre informó que ofrece envíos gratis y meses sin intereses con tarjetas Bancomer, Banamex y Santander, por ejemplo.

2. Verifica que la página sea segura

Antes de realizar una compra en un sitio web revisa que la dirección comienza con https:// y la leyenda "Es seguro" acompañada de un candado.

Si el sitio no cuenta con dichos elementos, esto significa que la información que tú arrojes al sitio, como tus datos bancarios, no están protegidos y encriptados por lo que cualquier agente exterior puede acceder e intervenir a esa ‘comunicación’ entre tú y el sitio. Es decir, tu información queda expuesta y es muy posible que sea robada.

3. Hazlo en casa

Coru.com recomienda no utilizar redes públicas para el Hot Sale. Lo ideal, precisa, es efectuar las compras en redes domésticas y privadas.

Las redes públicas son fáciles de vulnerar además de que puede haber muchos usuarios conectados a la misma, lo que además de generarte una experiencia de compra más lenta, hace que tu información quede expuesta ante diversos entes que podrían ser maliciosos.

4. ¿De contado o a meses?

Coru.com en un comunicado destacada que comprar en pagos diferidos puede no resultar conveniente.

“Si la compra incluye un descuento sobre el precio original se estará ahorrando dinero, en cambio, si se paga a muchos meses sin intereses el producto se devaluará mientras lo sigues pagando”, menciona en un comunicado.

5. Usa el ‘carrito’ y compara

Mercado Libre indica que saber utilizar el ‘carrito de compras’ puede ser muy benéfico al momento de comparar opciones.

“No es un adorno. Utilízalo si encuentras productos que no pensabas comprar y te gustaron, porque los puedes guardar allí, comparar con otras páginas y luego volver para llevártelos. Si no es un producto muy solicitado, puedes dejarlo allí uno o dos días (recuerda que termina el 31 de mayo) y revisar al final del Hot Sale, quizá esté más barato”, explica la firma en un comunicado.

6. Ojo con el costo de envío

Sí, tu producto puede estar muy barato, pero ¿cuánto te costará que llegue a tus manos?

Mercado Libre indica que el costo de envío suele agregarse al final de la compra, por lo que es un detalle que no se te puede escapar. Algunas plataformas ofrecen envíos gratis para sus usuarios Premium y, en el caso de Mercado Libre, en compras mayores a 549 pesos.

7. Evita las compras impulsivas y ten paciencia

Las compras impulsivas son malas por dos razones: descuadran tu presupuesto y no obtendrás la mejor oferta, indica Mercado Libre.

La firma señala que se debe ser paciente al navegar y comparar precios. Te recomienda además no desesperarte al encontrar sitios web más lentos derivado de que estarán abarrotados de compradores.

8. Aprovecha y digitaliza tu negocio

¿Has pensado en hacer cobros digitales y con el celular? Llevar esta modalidad a tu negocio puede incrementar tus ventas hasta 30 por ciento, de acuerdo con información de Clip.

La empresa anunció en un comunicado que esta semana ofrecerá el 25 por ciento de descuento al adquirir el dispositivo Clip Plus.

El costo de Clip Plus es de 749 pesos pero esta semana se ofrecerá en 549 pesos. Es decir, además de una oferta, esta compra puede representar un impulso para tu negocio.

9. ¿Dónde encontrar ofertas?

Una de las empresas que mayor cantidad de ofertas ofrece es eBay. Los descuentos en esta plataforma serán de hasta 70 por ciento, además de envíos gratis.

Entre los descuentos más llamativos de la plataforma figuran el 70 por ciento de descuento en la compra del iPhone 6S y 45 por ciento de descuento en el iPhone X. También hay otros artículos como cámaras y audífonos inalámbricos con entre 50 y 70 por ciento de descuento. Para ver la lista de ofertas en eBay de clic aquí.

Otra plataforma con ofertas interesantes es Mercado Libre. En un comunicado, la firma informó que sus descuentos alcanzan hasta 60 por ciento.

Entre los productos que más destacan son electrónicos como pantallas, llantas, y teléfonos celulares, además de muebles. Para conocer las ofertas de Mercado Libre de clic aquí.

Otra plataforma con ofertas interesantes es Amazon. En su sitio se encuentran ofertas de hasta 50 por ciento de descuento en electrónicos, así como dispositivos Amazon desde 699 pesos, tales como altavoces y asistentes de comando de voz.

También se publicaron ofertas de hasta 50 por ciento en ropa y calzado y 20 por ciento de descuento en libros seleccionados.

Para ver las ofertas de Amazon, da clic aquí.

10. Guarda tus comprobantes

Como consumidor es crucial que tengas un respaldo de tu compra en caso de necesitar emitir una queja o aclaración sobre tu producto.

Existe la posibilidad, por tratarse de comercio electrónico, de que tu producto no sea de tu agrado o no se entregue correctamente en tiempo y forma. Incluso que el descuento prometido no sea aplicado.

Coru.com recomienda asegurarse de recibir siempre un número o clave que respalde la compra. También será necesario recibir un correo electrónico o un ticket digital de la transacción.

Para usuarios inconformes existe la línea de Concilia Exprés de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) 55688722 y 01800 46887 22 en la que te atenderán entre 09:00 y 21:00 horas, en caso de una inconformidad.

Se espera que este año los compradores mexicanos gasten en promedio 4 mil 500 pesos y adquieran por lo menos dos artículos en el Hot Sale.

La AMVO señala que se espera una recaudación de 11 mil millones de pesos en el evento de este año, 28.5 por ciento más que el año anterior.