10 consejos para hacer tus compras navideñas en línea

La temporada navideña es un momento de auge para las compras en línea. La pandemia de COVID-19 solo aumenta la probabilidad de que cuando las personas compren en esta temporada navideña, elijan las compras en línea en lugar de las tiendas físicas. Sin embargo, esto también significa que es probable que haya un auge de las estafas en línea.

Ya, varias empresas de fuera de EU anuncian relativamente sin control en internet, vendiendo, o incluso simplemente pretendiendo vender, todo tipo de productos. Por lo general, los artículos se anuncian con diseños robados a empresas y artistas legítimos, a menudo tomados de Etsy, especialmente si esos diseños han aparecido en sitios populares como Bored Panda.

Cuando la gente compra estos productos fraudulentos, lo que llega suele ser de baja calidad. Eso es si alguna vez llega algo. A menudo, la empresa simplemente se cierra y cambia de nombre sin enviar nada. En el peor de los casos, también roban la información de la tarjeta de crédito de los clientes.

Entonces, ¿cómo realizar compras inteligentes y detectar estafas? Aquí hay algunas pistas a tener en cuenta.

1. ¿Es demasiado bueno para ser verdad?

¿El producto de la imagen coincide con el precio? Conoce el mercado. Un producto asombroso por un precio bajo es motivo de sospecha. Por ejemplo, Instagram mostraba fotos de un "Calendario de Adviento de Halloween". El anuncio tenía un precio de 59.99 dólares, pero estaba disponible por tiempo limitado por 29.80 dólares. A primera vista, podría pensar que está obteniendo mucho, pero tómese un momento para pensarlo bien. Ese precio apenas cubriría el costo de envío y manejo de un producto de ese tamaño. El producto original, vendido en Etsy, se vende por más de mil 800 dólares estadounidenses y el creador tiene una acumulación de pedidos.

Capturas de pantalla

2. En caso de duda: googlealo

En caso de duda, busca el nombre del producto o descarga la imagen y realiza una búsqueda de imágenes en Google. Es probable que encuentre la fuente original. Si el producto realmente existe, a diferencia de este tiburón bebé CG que una compañía usó como anuncio para su supuesto juguete robot bebé tiburón, puedes elegir pagarle al artista original por su arduo trabajo o tomar el riesgo y tratar de obtener la imitación. La búsqueda también revelará si hay varias supuestas empresas que venden los mismos artículos "únicos" y "exclusivos" utilizando las mismas imágenes exactas. Una vez que empieces a ver el doble o más, es una señal de advertencia.

3. Verifica la reputación del comercio

La búsqueda del nombre de la empresa probablemente solo te llevará al sitio de la empresa. En su lugar, busca el nombre de la empresa con la palabra "estafa". Podrás saber con bastante rapidez si existe un historial preocupante asociado con el negocio. También puedes encontrar grupos de Facebook para estafas relacionadas con tiendas de moda, que rastrean sitios no confiables.

4. Demasiado nuevo para confiar

En algunos casos, el negocio es tan nuevo que no podrás encontrar un historial. Esta es una bandera roja. Es probable que sean una de esas empresas que cierran una vez que han recibido suficientes pedidos, luego configuran un nuevo nombre y un nuevo dominio y lo vuelven a hacer. Existe la posibilidad de que se trate de nuevas empresas legítimas que intentan abrir una tienda durante una pandemia. Para saber la diferencia entre un nuevo negocio legítimo y una operación rápida, aplica algunos de los siguientes pasos para juzgarlos.

5. Revisa las reseñas

Echa un vistazo de cerca a las reseñas. Si no hay ninguna, retrocede. Si los hay, comprueba las siguientes señales de advertencia. Las reseñas son pocas y unánimemente cinco estrellas sin comentarios. Si hay comentarios, están cargados de elogios vagos que podrían haberse copiado y pegado de cualquier producto. Ninguna de las reseñas incluye imágenes del producto recibido real. No hay críticas negativas, lo cual es una señal de alerta porque incluso las mejores empresas legítimas no pueden complacer a todos todo el tiempo. Como nota al margen, si estás buscando una oferta de producto legítima, ten cuidado de no leer demasiado las críticas negativas.

6. ¿Es un sitio "bueno"?

¿Tiene la empresa un sitio web y no solo una página de Facebook? Si no es así, es un gran no. Si es así, ¿es un sitio web completo o apenas existe? Verifica que la empresa tenga un número de teléfono que funcione, y cuando busques el número, no tenga otras 12 “empresas” asociadas. Revisa que incluya una dirección postal, preferiblemente una que no sea solo un apartado postal.

Consulte la página "acerca de nosotros" del sitio. ¿No tiene uno? Ese es otro no. ¿El "acerca de nosotros" incluye el año en que comenzó la empresa? ¿Incluye información sobre los creadores de los productos? Si la página tiene una foto que pretende ser del propietario o del artista, puede hacer una búsqueda de imágenes en Google para ver si es una foto copiada de otra página web, una foto de archivo o una falsificación creada por un sistema de inteligencia artificial.

7. Presencia en las redes sociales: ¿Tienen una?

Del mismo modo, ¿tienen presencia en las redes sociales fuera del anuncio que aparece en su suministro de noticias? Si no, mantente alejado. Si es así, puedes hacer clic en el nombre del anuncio para ver dónde se encuentra la persona o empresa y cuándo se inició la página. También puedes ver qué tan atrás van sus publicaciones, así como verificar la calidad de esas publicaciones y charlar sobre la empresa.

8. Cuidado con la historia de la "quiebra"

Durante la pandemia, los negocios legítimos, de hecho, están cerrando. Las empresas ilegítimas se han aferrado a esto como una herramienta para tirar del corazón de las personas y engañar a los compradores. Es ilegal que las empresas estadounidenses hagan esto, pero las empresas fuera de EU no están sujetas a las mismas leyes. Una forma de distinguir a las empresas legítimas de los fraudes es verificar la fecha de inicio en los registros de dominio de sitios web y en los sitios de redes sociales. Si el negocio surgió durante la pandemia justo a tiempo para quebrar, aléjate.

9. Clickbait (ciberanzuelo) de anuncios de moda

Cuidado con los artículos de moda. Las imitaciones y las estafas abundan en cualquier artículo de moda. Hoy en día, los especialistas en marketing también se están dando cuenta de las tendencias políticas. Surgen empresas con nombres como "WeLuvTrump", "FemPower" y "BlackGoodness". Lo mismo ocurre con las noticias políticas. Por ejemplo, los artículos de RBG están de moda tras la muerte de la juez Ruth Bader Ginsburg. Nuevamente, seguir los pasos anteriores lo ayudará a determinar qué productos son legítimos.

10. Trucos de influencia social

También ten cuidado con las técnicas de marketing comunes descubiertas originalmente por el psicólogo social Robert Cialdini que son utilizadas por empresas legítimas e ilegítimas por igual. Lo más común que verás en los sitios fraudulentos son los reclamos de acceso exclusivo, que apelan a tu necesidad de singularidad, los anuncios de ventas por tiempo limitado o artículos limitados, que juegan con el valor psicológico que las personas otorgan a los artículos escasos y afirmaciones como “Karen S. de Indianola acaba de comprar este artículo”, que son una “ prueba social ” de que un comportamiento es seguro o apropiado porque otros lo han hecho.

En última instancia, si estos 10 consejos parecen ser demasiado para conseguir ese juguete único para tu nieto, compra en tu lugar confiable en el que hayas comprado en el pasado. También es una buena idea utilizar tarjetas de crédito o servicios de pago como PayPal que protegen a los consumidores de cargos fraudulentos.

Compra sabiamente. Tu cuenta bancaria cuenta contigo.

La nota original la puedes encontrar dando clic aquí

Por H. Colleen Sinclair , profesora asociada de psicología social, Universidad Estatal de Mississippi.

*The Conversation es una fuente independiente y sin fines de lucro de noticias, análisis y comentarios de expertos académicos.

