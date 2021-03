Trump se fue, pero la idea de 'Estados Unidos primero' vive con acaparamiento de vacunas COVID

Los estadounidenses que aplaudieron el anuncio del presidente Joe Biden esta semana de que Estados Unidos tendrá suficientes vacunas para inocular a todos los ciudadanos a finales de julio tal vez quieran notar el frío silencio con el que el resto del mundo recibió la noticia.

El triunfalismo de Biden fue más que un poco irritante, considerando que EU, junto con la mayoría de los otros países ricos, esencialmente ha optado por acaparar el mercado de vacunas que se necesitan desesperadamente en otros lugares.

Apenas este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió a Biden que compartiera parte del suministro de vacunas de EU, prometiendo devolver el favor cuando México, que tiene el tercer número más alto de muertes por COVID-19 del mundo, reciba sus entregas contratadas dentro de unos meses. Cuando se le preguntó si Biden otorgaría la solicitud, la secretaria de prensa de la Casa Blanca respondió con un rotundo ‘no’.

El mundo había esperado que la idea de 'Estados Unidos primero' terminaría cuando Biden reemplazara a Donald Trump. No fue así. Antes de considerar compartir incluso una parte de su suministro con el resto del mundo, EU tiene la intención de vacunar a todos los estadounidenses que quieran inyectarse. La Casa Blanca de Biden ofreció hasta 4 mil millones de dólares hasta 2022 para el fondo COVAX, que compra vacunas para los países más pobres, pero ese dinero no ayudará mucho en este momento si no hay vacunas disponibles en el mercado.

En enero, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, pronunció palabras duras contra tal nacionalismo de las vacunas.

“Los países ricos del mundo adquirieron grandes dosis de vacunas de los desarrolladores y fabricantes de estas vacunas, y algunos países incluso han ido más allá y adquirido hasta cuatro veces más de lo que necesitan sus poblaciones. Eso tenía como objetivo acumular estas vacunas a expensas de la exclusión de otros países del mundo que más las necesitan ”.

Ramaphosa tampoco pedía dosis gratis, solo quería que Occidente dejara de ‘engullir’ el suministro disponible de sus empresas para que el Equipo Africano de Adquisición de Vacunas pudiera comprar inyecciones.

Nadie niega que es políticamente difícil para cualquier líder enviar vacunas al exterior antes de que todos sus ciudadanos sean vacunados pero ayudar a controlar la pandemia en todo el mundo al mismo ritmo no es solo moral, es sensato. Minimiza el número de muertes y ayuda a reducir la posibilidad de que aparezcan variantes aún más virulentas.

También, visto correctamente, es una buena política. El rastreador de vacunas de Bloomberg ilustra exactamente cuán fuera de lo normal ha sido el comportamiento de EU. El país ya ha entregado 24 dosis por cada 100 estadounidenses. En comparación, China ha dado 3.7 por cada 100 de sus residentes, Rusia 2.7 e India 1.1.

Sin embargo, a diferencia de Biden, los líderes de India, Rusia y China ya han comenzado a enviar millones de dosis al extranjero. Esta semana, medio millón de inyecciones de la vacuna diseñada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca llegaron al Caribe desde la India. Se planean entregar otros dos millones de dosis a México, y el resto seguirá este mes. Argentina recibirá 20 millones de dosis de ‘Sputnik V’ de Rusia para finales de marzo. Chile había ordenado 10 millones de dosis de Pfizer, pero solo llegaron 150 mil. Por eso tuvo que comenzar las inmunizaciones con cuatro millones de dosis de Sinovac de China y desde entonces se ha ganado elogios por ejecutar uno de los programas de vacunación más eficientes del mundo.

Te puede interesar: Chile lidera vacunación COVID en América Latina: inyecta a más de 2 millones de personas en 9 días

China, Rusia e India han dado prioridad a sus ciudadanos más vulnerables, naturalmente, pero también le están dando al resto del mundo la oportunidad de proteger a quienes corren mayor riesgo. Algunos de sus envíos pueden ser para ganar adulación, pero no todos. Por el contrario, Estados Unidos parece decidido a vacunar a sus jóvenes de 25 años antes que a los octogenarios de sus aliados. En medio de la avalancha de órdenes ejecutivas en los primeros días de Biden en el cargo, hubo una excepción importante: la prohibición de Trump de exportar vacunas se mantuvo.

Muchos ahora se preguntan qué tipo de superpotencia espera ser Estados Unidos. ¿Cómo puede EU recuperar el 'báculo' del liderazgo global si Biden ni siquiera intenta una actitud más generosa hacia el resto del mundo? En realidad, ¿se puede realmente llamar 'progresistas' a los jóvenes demócratas si están más preocupados por la confirmación del Senado de un administrador de presupuestos que por la prolongación de una pandemia mundial por parte de Estados Unidos?

El hecho de que ambos lados del pasillo político en EU parezcan desinteresados ​​en la moralidad o la lógica cuando se trata de vacunas envía un mensaje desalentador. Ningún país con políticas o políticas tan introvertidas y egocéntricas puede esperar liderar el mundo en el siglo XXI.

Te recomendamos:

La historia del sacerdote africano que ayuda a pacientes COVID con oxígeno y medicinas

Me vacuné y luego contraje COVID-19... ¿Por qué?