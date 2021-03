¿Tomar anticoagulantes antes de recibir vacuna de AstraZeneca? 'No', y el doctor Moreno explica por qué

Si te has preguntado si puede ser una buena opción tomar anticoagulantes antes de recibir la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca y Oxford, tras el registro de algunos casos de trombosis, esto te interesa.

El doctor Francisco Moreno Sánchez, responsable del programa COVID-19 en el Centro Médico ABC Observatorio, señaló este jueves que la respuesta es NO.

"Yo creo que es más riesgoso empezar a tomar anticoagulantes para una vacuna que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Europea de Medicamentos han dicho que no hay relación con trombosis", apuntó en el foro EF MEET POINT. La pandemia y la vacunación: ¿Dónde estamos y a dónde vamos?

El doctor apuntó que hay gente que piensa que tomarse un anticoagulante no tiene efectos colaterales, pero sí los hay.

"Una persona que toma un anticoagulante puede tener una caída y tener una hemorragia cerebral, y fallecer. Puede tener una hemorragia en tubo digestivo. No vale la pena automedicarse, no vale la pena usar medicamentos preventivos para algo que no está demostrado que ocurre", indicó.

El pasado 12 de marzo, la OMS recomendó a los países que sigan aplicando esta vacuna pues no hay indicios de que esta ocasione los casos de coágulos sanguíneos. Asimismo, el día 16, el director de la EMA aseveró la misma postura.

