¿Te vacunaste contra COVID? Esto es todo lo que ya puedes hacer, según los CDC de Estados Unidos

Las personas vacunadas pueden estar en ambientes cerrados sin portar cubrebocas, pero aún deben usarlas en público y evitar grandes reuniones cuando estén cerca de personas que no están inmunizadas o tienen un alto riesgo de contraer COVID-19, señalaron este lunes los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

La agencia emitió su guía largamente esperada sobre lo que las personas completamente vacunadas pueden hacer de manera segura, a medida que aumentan las dosis aplicadas. Sin embargo, los expertos en salud advierten que el riesgo del virus permanece, especialmente con las nuevas variantes.

En términos generales, los CDC recomendaron que las personas completamente vacunadas puedan reunirse libremente en entornos privados con otras personas completamente vacunadas, pero que persisten varias restricciones, incluida la advertencia de no viajar y recomendar el uso de cubrebocas en público.

Dos semanas después de que las personas reciban su dosis final de vacuna de las vacunas Moderna y Pfizer de dos dosis o su dosis única de la vacuna Johnson & Johnson, se las considera completamente inmunizadas y pueden reunirse en el interior con otras personas completamente vacunadas sin usar máscaras ni distanciamiento social. , dijo el CDC. Tales reuniones son de "bajo riesgo", dijo el CDC.

Los vacunados también pueden reunirse con personas que no están vacunadas de un solo hogar que corren un riesgo bajo, sin usar máscaras o distanciarse, como los abuelos vacunados que se encuentran con su hijo adulto no vacunado y los hijos de ese niño, siempre que estén sanos y no en alto riesgo de mortalidad.

Sin embargo, la agencia estimó que solo el 10 por ciento de la población ha sido completamente vacunada hasta ahora, y recomienda que quienes lo estén continúen tomando medidas para frenar la propagación del virus, particularmente a medida que surgen más variantes contagiosas.

“Creemos que estas nuevas recomendaciones son un primer paso importante en nuestros esfuerzos por reanudar las actividades cotidianas en nuestras comunidades”, aseveró la directora de los CDC, Rochelle Walensky, en una conferencia de prensa el lunes.

En público

Las personas completamente vacunadas deben usar máscaras y distanciarse socialmente en público, si visitan a personas no vacunadas, o cuando están cerca de personas no vacunadas que tienen un alto riesgo, como las personas mayores, dijeron los CDC. La mayoría de las personas completamente vacunadas no necesitan ponerse en cuarentena y hacerse la prueba de COVID-19 si están expuestas a un caso y son asintomáticas, dijeron los CDC. Hay algunas excepciones, como los residentes de entornos congregados como hogares grupales.

Todos, independientemente de las vacunas, deben evitar reuniones medianas o grandes, dijeron los CDC. Si eligen asistir de todos modos, las personas vacunadas deben usar una máscara porque aún pueden transmitir el virus a quienes no han sido inmunizados, dijeron los CDC.

Las recomendaciones de los CDC no incluyeron ningún cambio en la guía de viaje. El CDC sigue instando a las personas a retrasar los viajes.

“Cada vez que hay un aumento en los viajes, tenemos un aumento de casos en este país”, aseveró Walensky. "Sabemos que muchas de nuestras variantes han surgido de lugares internacionales y sabemos que el corredor de viajes es un lugar donde la gente se mezcla mucho".

Orientación de viaje

Los CDC tienen la esperanza de que para la próxima actualización tenga más pautas científicas sobre lo que pueden hacer las personas vacunadas, "quizás viajar entre ellos", aseveró Walensky.

Los casos y muertes por COVID-19 están disminuyendo en todo el país, y más de 9 millones de personas han sido vacunadas por completo. La semana pasada, se administró a los estadounidenses un promedio de 2.16 millones de dosis por día. La Casa Blanca dijo que todos los adultos estadounidenses podrán recibir la vacuna COVID-19 a fines de mayo.

La semana pasada, Walensky advirtió sobre una cuarta ola de infecciones por COVID-19 sin una vigilancia continua. El presidente Joe Biden hizo eco de su declaración al instar a todos los estadounidenses a que sigan lavándose las manos, practiquen el distanciamiento social y usen máscaras.

"Ahora no es el momento de bajar la guardia", dijo Biden.

Con la asistencia de Angelica LaVito y Shira Stein.

