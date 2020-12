¿Te preocupa la gripe? Sigue estos consejos para evitar enfermarte

La temporada invernal ya llegó y, con ella, un tiempo más frío y mayores posibilidades de contraer gripe.

Para prevenir esta y otras afecciones de vías respiratorias, te explicamos al respecto y te damos los consejos de los profesionales de la Salud.

Pasos a seguir para no contraer gripe

Según Libby Richards, profesora asociada de Enfermería de la Purdue University, las recomendaciones a seguir son:

*Lávate las manos con frecuencia.

*Evita tocarte la cara, algo que la gente hace entre nueve y 23 veces por hora.

*Hidrátate. Ocho vasos de agua al día es un buen objetivo, pero eso podría ser más o menos dependiendo del estilo de vida y del tamaño de la persona.

*Consume una dieta bien balanceada. Las verduras de hoja verde oscuro son ricas en vitaminas que apoyan el sistema inmunológico; los huevos, la leche fortificada, el salmón y el atún contienen vitamina D.

*Mantente físicamente activo, incluso durante el invierno.

*Limpia con frecuencia las superficies duras y de alto contacto de su hogar.

*Si tu nariz o garganta se secan en el invierno, considera usar un humidificador.

*Vacúnate contra la gripe.

Si ya me enfermé, ¿qué hago?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda en su sitio web que descanses y tomes mucha agua; el tiempo promedio de la enfermedad es de una semana.

Sin embargo, si tienes síntomas graves, acude a tu médico para que te receten antivíricos.

"Los antivíricos son especialmente importantes para los grupos de alto riesgo. Lo ideal es que se administren en una etapa temprana (en un plazo de 48 horas tras el inicio de los síntomas). Los antibióticos no son eficaces contra los virus de la gripe", señala la agrupación.

El caldo de pollo, aunque es un remedio casero para la gripe, puede ayudarte cuando ya tiene la enfermedad, ya que ayuda a frenar la actividad de neutrófilos, células que van al sistema inmunológico para atacar a los virus, pero que causan hinchazón de tejidos, provocando los síntomas más incómodos, como tos y secreción nasal.

"El caldo de pollo, preparado bajo la receta oficialmente conocida como 'receta de la abuela', inhibe la actividad de los neutrófilos, evitando así toda la serie de síntomas que desencadenan", destaca Alejandra Ortiz Medrano en El libro de las investigaciones medianamente serias (Planeta, 2019).

La doctora en Ecología evolutiva por la UNAM precisa que este platillo debe hacerse con verduras como la papa, la zanahoria o los ejotes, o no surtirá el mismo efecto.

"Se ha visto que sorber líquidos calientes estimula el flujo nasal y aminora los síntomas de congestión respiratoria. Además, el poder de nuestra mente y las relaciones que hacemos con la comida también pueden ser muy fuertes, y el caldo de pollo, en particular, brinda confort y una sensación de conexión y acompañamiento en mucha gente", destaca.

¿Quiénes son los que corren mayores riesgos con este padecimiento?

Según la OMS, estos son los grupos que pueden tener un cuadro grave de gripe.

*Embarazadas, sin importar el mes.

*Menores de cinco años.

*Mayores de 65 años.

*Personas con enfermedades crónicas, como VIH/Sida, asma, cardiopatías y enfermedades pulmonares y diabetes.

*Gente que trabaja con mucho contacto con otras personas, como los médicos.

Gripe estacional vs. gripe pandémica

A raíz del COVID-19 esta ha sido una duda frecuente. La Organización la responde de la siguiente manera.

"Los brotes de gripe estacional se producen a raíz de pequeños cambios en los virus que ya han estado en circulación y frente a los cuales muchas personas han desarrollado cierta inmunidad. Las pandemias surgen cuando aparece un virus gripal frente al que la mayoría no tiene inmunidad, por ser muy distinto de cualquier otra cepa que se haya dado antes en seres humanos. Esto permite a la cepa propagarse con facilidad entre la gente", explica.

Sin embargo, virus como el AH1N1 pueden convertirse en estacionales. Ello ocurre cuando se arraiga a nivel global.

Sabemos (porque como a ti también nos preocupa) que tener cualquier malestar de vías respiratorias nos lleva a pensar que tenemos COVID-19, pero si has seguido las medidas sanitarias y no has estado cerca de un caso positivo, puedes mantener la calma o hacerte la prueba para descartar.

Con información de The Conversation

