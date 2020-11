¿Te da miedo vacunarte contra la influenza? Esta nota es para ti

Los malentendidos sobre las vacunas contra la influenza han existido durante décadas, lo que ha provocado desconfianza en las inyecciones y tasas de vacunación inferiores a las ideales.

Ahora que una dosis contra el coronavirus parece estar cerca, a los expertos les preocupa que la falta de confianza y comprensión sobre las vacunas contra la influenza pueda traducirse en tasas de vacunación contra el coronavirus inferiores a las óptimas.

De hecho, encuestas recientes sugieren que muchos estadounidenses no se vacunarían contra COVID-19; un estudio del Pew Research Center publicado en septiembre informó que casi la mitad definitivamente o probablemente no lo haría.

La persistencia del sentimiento en contra de las vacunas, en parte basada en la desconfianza de los ingredientes de las inyecciones, probablemente contribuya a la vacilación.

La falta de confianza es especialmente molesta para los funcionarios de salud pública, los médicos y otros científicos. El tema es especialmente delicado porque una de las principales razones de la renuencia a las vacunas surgió de un artículo desacreditado, retractado y completamente falso.

Aunque el estudio fue desacreditado hace una década, deshacer el daño ha sido difícil. El evento mostró lo fácil que es difundir información incorrecta, especialmente a través de Internet.

Como farmacéuticas de información sobre medicamentos, queremos revisar los ingredientes que han causado tanta controversia y recordarle que es un buen momento para vacunarse contra la influenza.

A medida que aumentan los casos de coronavirus, amenazando no solo vidas sino también la capacidad de los hospitales para atenderlas, vacunarse es una parte crucial del cuidado personal y la atención médica.

Vacunas contra la influenza

La vacuna contra la influenza es diferente cada año; eso se debe a que existen diferentes tipos de virus y cepas de cada virus. El contenido de la dosis depende del tipo de gripe que haya estado circulando en un año determinado.

El Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la FDA determina una vacuna para la próxima temporada de influenza, utilizando la mejor evidencia científica disponible para determinar qué cepas de virus deben incluirse.

Para producir en masa la inyección, es necesario replicar una gran cantidad de virus. Los fabricantes de vacunas hacen esto en líneas de células animales de las que se puede recolectar el virus.

El producto final puede contener trazas de proteína de huevo. Incluso las personas con alergia al huevo generalmente pueden recibir estas vacunas; sin embargo, para las personas con alergia grave a las proteínas del huevo, se encuentran disponibles vacunas contra la gripe que no contienen esta proteína.

Inactivando el virus

Las vacunas contra la influenza llevan una versión muerta o muerta del virus. A su vez, el cuerpo genera una respuesta inmune, pero la vacuna no puede causar la gripe porque el virus muere.

Una vacuna contra la influenza administrada en forma de aerosol nasal, FluMist, contiene una forma debilitada del virus vivo. En las personas sanas, esto no causará la gripe, pero puede causar secreción o congestión nasal, dolor de cabeza y dolor de garganta.

La vacuna viva debilitada contra la influenza no debe usarse si tiene un sistema inmunológico debilitado o si está cuidando a alguien con un sistema inmunológico comprometido.

Se utilizan agentes químicos para inactivar el virus. Pero la cantidad de cualquier agente inactivante en la vacuna contra la influenza terminada es insignificante.

Un agente común es el formaldehído. Los niveles más altos de formaldehído se encuentran naturalmente en las frutas. Una manzana promedio contiene 600 veces más formaldehído que el que se encuentra en una dosis de la vacuna contra la influenza.

Mantener la vacuna estable

Las vacunas también deben estabilizarse para ayudar a mantener la eficacia de la vacuna en caso de que se exponga al calor, la luz o la humedad, o si experimenta cambios en la acidez. Los fabricantes de vacunas utilizan estabilizadores como sacarosa, sorbitol, gelatina y glutamato monosódico (MSG).

Todos son ingredientes alimentarios que se encuentran en casi todas las cocinas. La sacarosa y el sorbitol son azúcares; la gelatina, derivada del colágeno, se utiliza en gelatina y ositos de goma; el glutamato monosódico agrega sabor a muchos platos. Y la cantidad de estabilizador que se encuentra en las vacunas contra la influenza es muy pequeña.

La persona promedio consume muchos más de estos ingredientes por día a través del consumo normal de alimentos. Por ejemplo, la cantidad de azúcar y gelatina en una dosis de vacuna es mucho menor que la que se encuentra en un solo oso de goma. Y para las personas alérgicas a la gelatina, es fácil encontrar una vacuna contra la gripe sin ella.

Conservantes

Las vacunas pueden contaminarse y, para evitarlo, a veces se agrega timerosal para evitar la contaminación bacteriana o fúngica al usar el mismo vial para administrar múltiples dosis. El desacreditado estudio llevó a muchas personas a creer que el timerosal en las vacunas puede causar autismo. Pero varios estudios que siguieron no pudieron establecer una asociación entre las vacunas que contienen timerosal y el autismo .

El timerosal contiene un derivado orgánico del mercurio llamado etilmercurio, uno de los dos tipos de elementos a los que las personas pueden estar expuestas. El cuerpo lo elimina más fácilmente que el segundo tipo, llamado metilmercurio, que se encuentra en el pescado contaminado.

Es cierto que las altas exposiciones al mercurio pueden afectar el sistema nervioso central; pero la cantidad de mercurio elemental que se encuentra en una dosis de vacuna es de 25 mcg, lo que equivale a la cantidad en una lata de atún de 3 onzas. Dicho esto, debido a que el timerosal se encuentra solo en viales multidosis, se puede evitar fácilmente al recibir una vacuna antigripal de dosis única sin timerosal.

Ingredientes añadidos

Una vacuna contra la influenza, Fluad y Fluad Quadrivalent, está aprobada para prevenir la influenza estacional en adultos de 65 años o más. Contiene un ingrediente adicional, o adyuvante, para estimular la respuesta inmunológica. El adyuvante de esta vacuna es MF59, una emulsión de aceite en agua de aceite de escualeno.

El escualeno se encuentra naturalmente en plantas, animales y el cuerpo humano. El escualeno de la vacuna contra la gripe, altamente purificado, se obtiene del aceite de hígado de tiburón. El escualeno del hígado de tiburón también está presente en cosméticos, medicamentos de venta libre y suplementos dietéticos para la salud.

Cada dosis de vacuna contiene aproximadamente la cantidad en cuatro cucharaditas de aceite de oliva. No se han observado reacciones graves asociadas con el escualeno en las vacunas.

Antibióticos

Los antibióticos se utilizan a menudo en la producción de vacunas para prevenir la contaminación bacteriana durante la fabricación. En algunos casos, las vacunas pueden contener cantidades muy pequeñas. Estos no son los que se asocian comúnmente con reacciones alérgicas graves, como penicilinas, cefalosporinas y sulfonamidas.

En cambio, los antibióticos que se utilizan comúnmente en la fabricación de vacunas contra la gripe incluyen neomicina, kanamicina, polimixina B y gentamicina.

Estas trazas de antibióticos no se han asociado claramente con reacciones alérgicas graves. Para aquellos que han experimentado una reacción alérgica a uno de estos antibióticos, hay vacunas contra la gripe disponibles que no los contienen.

Las diferentes formulaciones de la vacuna contra la gripe contienen una variedad de ingredientes, pero la mayoría se encuentran en cantidades extremadamente pequeñas. Es poco probable que produzcan efectos negativos cuando se administran como dosis única una vez al año.

A menos que una persona tenga antecedentes de una reacción alérgica grave a un ingrediente, la mayoría de las vacunas contra la influenza se pueden administrar de manera segura.

Hace siglos, el padre de la toxicología, Paracelso, dijo: "¿Qué hay que no sea veneno? Todas las cosas son veneno y nada es sin veneno". El agua es saludable para nosotros en cantidades adecuadas, pero muy poca o demasiada cantidad podría conducir a la muerte. Es la dosis, asegura, la que determina si algo es peligroso o no. Siglos más tarde, considera este sabio consejo cuando pienses si debes o no vacunarte contra la influenza.

La nota original la puedes encontrar dando clic aquí.

Terri Levien , profesora de Farmacéutica , y Anne P. Kim , profesora asistente clínica, ambas de la Universidad Estatal de Washington, para The Conversation.

*The Conversation es una fuente independiente y sin fines de lucro de noticias, análisis y comentarios de expertos académicos.

