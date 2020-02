Si se detecta caso de coronavirus se atiende; cerrar puertos es inhumano: AMLO sobre crucero en Cozumel

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este jueves que los puertos en México se vayan a cerrar por sospechas de algún crucero con casos de coronavirus, esto en referencia al MSC Meraviglia que ya atracó en Cozumel.

El mandatario nacional añadió que si existiera un caso de COVID-2019 en México se atendería, pero que no se tomará la decisión de cerrar puertos porque es inhumano.

"Si se detectara algún caso (de coronavirus), se atiende. Tenemos información de que no existe esa posibilidad. No podemos actuar de manera inhumana; hay protocolos que se cumplen, pero no es un ‘Aquí no les permito atracar', nosotros no podemos actuar así", señaló López Obrador.

El miércoles, se dio a conocer que el crucero MSC Meraviglia fue rechazado para atracar en dos puertos por un posible caso sospechoso de coronavirus.

Más tarde, autoridades de salud de Quintana Roo descartaron esa posibilidad y añadieron que se trataba de un tripulante que dio positivo a influenza tipo A.

El crucero tuvo 'luz verde' para atracar en Cozumel, lo cual sucedió la mañana de este jueves, aunque los pasajeros continúan a bordo.

"En este caso, hasta en el supuesto, que no hay evidencias, de que fuese gente enferma, infectada, ¿nosotros por qué no vamos a atenderlos? Es un asunto de humanismo, la verdad es lamentable que haya actitudes de rechazo", reiteró el presidente de México sobre el caso del MSC Meraviglia.