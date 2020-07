Si no se presentó el nuevo semáforo de COVID-19, ¿entonces en qué color está mi estidad? Esto explica López-Gatell

Después de que la Secretaría de Salud no presentó el viernes la actualización del semáforo de riesgo epidemiológico, puede que te preguntes, ¿entonces qué indicaciones deben seguir los estados?

A este asunto se refirió Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, quien aclaró qué procede en este caso.

"Seguimos con el semáforo cuya vigencia empezó el lunes pasado (6 de julio) y termina mañana, tenemos claridad de cuál es el semáforo en este momento", apuntó.

El funcionario adelantó que la actualización se podría presentar en la conferencia sobre la pandemia del COVID-19 del próximo domingo o lunes.

"Pero sigue vigente el semáforo que está hasta que no se presente otro. Quien está en rojo, está en rojo, no cambia, no se puede revertir, no se puede bajar a amarillo. No hay amarillos ni verdes", enfatizó.

López-Gatell declaró el viernes que no se presentaría el semáforo debido a que la información en algunos estados es inconsistente.

"Quiero comunicar que hoy es viernes y hoy esperábamos ver un semáforo. Decidimos hoy no presentar un semáforo. ¿Por qué razón? Porque identificamos que la información que se transfiere para evaluar el semáforo no es consistente en todos los estados", comentó.

Al respecto, el subsecretario afirmó este sábado que ya se está realizando una supervisión sistemática y se han emprendido supervisiones directas en las entidades.

"Pondremos un esquema más riguroso para supervisar el correcto flujo de información", subrayó.