Se hizo asignación para comprar ventiladores a firma china, pero no se ha pagado ni un peso: IMSS

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, explicó este jueves que se hizo una asignación para la compra de ventiladores a una empresa china llamada Aeonmed, pero que no se ha erogado ni un peso por la compra.

El funcionario explicó que, durante el periodo de la pandemia, ha habido una lucha por la compra de ventiladores pulmonares para atender casos graves de COVID-19.

Debido al contexto de demanda y cierre de fronteras, se realizó una exploración de mercado y se encontró a este proveedor, el cual ofrecía entregar los respiradores 15 días después de firmado un contrato. Así, se realizó una asignación de compra el 30 de marzo.

"A las 12 de la noche de ayer, al no haber entregado en tiempo, se puede prescindir del contrato, o si se llega a hacer la compra se compra con una penalización. ¿En función de qué? De lo que entreguen. Era una compra grande, pero en este momento no se ha pagado un peso, es una asignación, se rescinde del contrato. Pero nuestra prioridad es encontrar los ventiladores", puntualizó.

Robledo abundó que la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad revisó esta solicitud, que se encuentra en Compranet, donde se denuncia el sobrecosto de los ventiladores.

"El problema es que lo que no se dice, estuve revisando, es que este modelo cuesta 6 mil dólares, que no lo estábamos comprando en 40 mil, que lo estábamos comprando en 29 mil. Es un sobreprecio enorme, pero lo que no se dice es que la entrega es a julio, sin certificación, la empresa indica 'no stock', es decir, no tengo en inventario pero te lo consigo y te lo entrego en julio", detalló.

Si se quisiera comprar ventiladores más baratos, estos se comprarían para septiembre, cuando acabe la epidemia, indicó.

Destacó que la lucha por encontrar ventiladores no es una situación que ocurre solamente en México, sino en el mundo, debido a la pandemia, y añadió que el país ha hecho llamados para que comercializadores de este tipo de equipos médicos tengan una "actitud diferente" ante la pandemia del COVID-19.

El miércoles, el fabricante chino Aeonmed, que se dice que es proveedor de un pedido urgente de dos mil 500 ventiladores para México, aseguró que no tiene conocimiento de un contrato ni de la empresa que actúa como intermediario.

Levanting Global Servicios, un distribuidor externo que ganó el contrato con el Gobierno mexicano para cumplir con los pedidos, disputa esa cuenta. Esta empresa dijo que ya le pagó a Aeonmed más de cinco millones por el equipo, pero la compañía aún no puede revelar dicho pedido.

