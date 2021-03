Se enviaron vacunas a 8 estados a una temperatura mayor a la requerida, pero no hubo afectación: Salud

La Secretaría de Salud confirmó este martes que se enviaron a ocho estados del país vacunas a una mayor temperatura de la requerida; sin embargó, precisó que esto no provocó afectación alguna.

Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), se refirió en conferencia de prensa a la preocupación de gobiernos estatales por recibir la vacuna china Sinovac a entre de 11 y 12 grados centígrados cuando se recomienda que permanezca a entre dos y ocho grados.

Aclaró que, de acuerdo con las indicaciones de Sinovac, esta vacuna puede permanecer más de siete días hasta a 25 grados sin perder su potencia y que de mantenerse a esa temperatura empezaría a perder su efectividad hasta el día 14.

Por lo que el funcionario federal aseguró que "no hay ninguna razón para no usarlas".

Los estados que alertaron por la temperatura en la que recibieron los lotes de vacunas son Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Oaxaca, Campeche, Nuevo león y Tamaulipas.

El Secretario de Salud de Nuevo León informó que regresará a la Federación 4 mil 680 dosis de la vacuna Sinovac, las cuales no llegaron en las condiciones adecuadas de conservación.

Manuel de la O Cavazos informó que se recibieron 33 mil 480 vacunas Sinovac, de origen chino, en varios lotes, de las cuales, 28 mil 800 se encontraban en buen estado, luego que algunas iban en hieleras y no tenían la temperatura adecuada.

“Fue mi gente a supervisar, tomamos la temperatura donde venían las vacunas y deben estar entre 2 a 8 grados y estaban en 12 y 13 grados”, por lo que explicó, no se pueden usar, al perder la efectividad.

Explicó que esta irregularidad la informó al General encargado de la vacunación a la Secretaría de Salud federal y la delegada federal de Bienestar Social, “no vamos a poner vacunas a los nuevoleoneses que pongan en riesgo su salud y las vamos a regresar”.

De acuerdo con el titular de Salud en Nuevo León, hay otras entidades donde también se han detectado vacunas “echadas a perder”, en estados como Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, también se ha detectado esta irregularidad.

“No hay vacunas en nuestro país y que se nos echen a perder, qué no las cuidemos bien, no lo veo bien”, señalando que, así lo quieran forzar a usarlas, no se aplicarán en Nuevo León.

Y Guanajuato dice que sí las usará

Guanajuato recibió un lote de más de 37 mil vacunas de Sinovac, con una temperatura de 11 grados.

El gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo informó que un comité de especialistas evaluó las dosis y determinó la noche de lunes que no habían perdido su efectividad, por lo que se procedió a aplicarlas a partir de este martes en seis municipios del estado.

Dicha vacuna se está aplicando a adultos mayores de 60 años en los municipios de Silao, San Diego de la Unión, Cuerámaro, San Francisco del Rincón, Ocampo y Manuel Doblado, mientras que en Celaya se aplican vacunas Pfizer.

El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, informó que con este nuevo lote de vacunas, se estaría llegando a unas 120 mil personas de la sociedad civil en el estado que habrían recibido al menos la primera dosis de alguno de los biológicos que han llegado a Guanajuato.

De acuerdo con cifras oficiales, Guanajuato acumula 10 mil 20 defunciones por coronavirus.

