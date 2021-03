Salud aplica 158,029 nuevas dosis de vacuna COVID; total asciende a 4 millones 947,522

La Secretaría de Salud reportó este jueves, hasta un corte realizado a las 16:00 horas, un avance con respecto al miércoles de 158 mil 29 dosis aplicadas de vacuna contra el coronavirus, por lo que en total van cuatro millones 947 mil 522 inoculaciones.

México se encuentra en la segunda fase del plan de vacunación contra el COVID-19, enfocada en adultos mayores. La primera fase estuvo dirigida al personal médico de primera línea, es decir, a personal de la salud que atiende directamente la enfermedad.

En conferencia de prensa, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dijo que en mil 86 municipios del país se aplica ya la inyección a adultos mayores.

Este jueves se dio a conocer que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está preparando un plan para enviar alrededor de cuatro millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca a México y Canadá, la primera vez que Estados Unidos compartiría dosis con otros países.

El trato aún no está finalizado, pero está tomando forma y Estados Unidos enviará a México 2.5 millones de dosis y a Canadá 1.5 millones de dosis, dijeron a Bloomberg dos funcionarios que pidieron no ser identificados porque el acuerdo no ha sido anunciado.

Por otro lado, este jueves llegaron a México un millón de dosis de vacunas de la china Sinovac.

"Con este envío alcanzamos tres millones de dosis recibidas en tiempo y forma", escribió el canciller Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter.