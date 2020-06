Rupturas amorosas, bancarrotas y luchas sociales: ¿cuáles son las causas del suicidio?

La tasa de suicidios en Estados Unidos ha estado aumentando durante décadas.

En 1999, la tasa era de aproximadamente 10 suicidios por cada 100 mil personas. En 2017, el año más reciente para el que hay estadísticas completas disponibles, superó el 14 por cada 100 mil, un aumento del 40 por ciento en solo 18 años.

Y el problema no se distribuye uniformemente en todo el país. El aumento ha sido especialmente grave en las zonas rurales, algunos de los cuales han visto aumentar sus tasas de suicidio en más del 30 por ciento en la última década.

Que las tasas pueden cambiar de una década a otra, y variar mucho entre regiones, sugiere que el suicidio está determinado por las condiciones sociales.

Quizás el más obvio de estos es el acceso a los servicios de salud mental: psiquiatras, terapeutas y antidepresivos recetados. De hecho, la forma más convencional de hablar sobre el suicidio en el mundo moderno es en términos de salud mental.

Esta opinión no es incorrecta: la depresión clínica aumenta el riesgo de suicidio y, por lo tanto, las terapias que tratan la depresión pueden ayudar a prevenirla. Pero como sociólogo que estudia este hecho, creo que el modelo médico del suicidio está incompleto. Mi investigación muestra que hay causas adicionales.

Suicidio en respuesta a un evento

No todos los que se suicidan lo hacen después de una larga lucha contra la depresión: desde Cato hasta Hitler, muchas figuras famosas de la historia se han quitado la vida después de cambios repentinos, como las derrotas militares.

Aquellos que ya sufren depresión pueden ser empujados al límite por "las hondas y flechas de la escandalosa fortuna".

Probablemente no sea coincidencia que la poeta Sylvia Plath, con su larga historia de depresión, se suicidó poco después de ser abandonada por su esposo. La mente humana no existe en el vacío.

Gracias a la pandemia actual, la línea directa nacional de prevención del suicidio informa un aumento de nueve veces en las llamadas en comparación con este momento el año pasado.

Causas financieras

La pérdida de riqueza material (ingresos reducidos, deudas crecientes y otros desastres financieros) ciertamente puede provocar suicidio. Numerosos estudios documentan que los desempleados tienen mayores tasas de suicidio que los empleados. Otros muestran que las tasas aumentan durante las recesiones económicas.

Las tasas de suicidio se dispararon durante la Gran Depresión de la década de 1930 y fueron más frecuentes en las áreas donde los bancos cerraron, llevándose consigo los ahorros de sus clientes.

Las tasas de suicidio, en EU y en muchos otros países, también aumentaron durante la Gran Recesión de 2008. Algunos sostienen que, en muchas partes del país, la recesión nunca terminó, lo que puede ayudar a explicar el aumento del suicidio en zonas rurales.

El agricultor de Dakota del Sur, Chris Dykshorn, escribió: “En serio, no sé cómo lo lograremos. Estoy fallando y siento que voy a perder todo por lo que he trabajado ”, antes de suicidarse en 2019. Su caso no es único.

Junto con las altas tasas de suicidio, aumentan las tasas de sobredosis de drogas. A veces es difícil distinguir una sobredosis intencional de una accidental, y algunos investigadores las agrupan como "muertes de desesperación".

Vergüenza

La reputación y el buen nombre son extremadamente importantes para la mayoría de las personas, por lo que todo tipo de vergüenza y humillación puede causar suicidio.

Por ejemplo, en Corea del Sur, un expresidente se suicidó luego de una investigación de corrupción en 2009. En 2017, un legislador estatal de Kentucky se suicidó luego de denuncias de conducta sexual inapropiada.

El chisme y el escándalo son sanciones poderosas en pequeños pueblos y aldeas. El crecimiento de las redes sociales ha hecho que las personas sean vulnerables a los señalamientos públicos a gran escala.

No es sorprendente que la vergüenza en las redes sociales también provoque suicidio.

Relaciones rotas

Además de la pérdida de reputación, las personas también pueden suicidarse por la ruptura los lazos sociales. Los sociólogos han sabido durante más de un siglo que las personas con conexiones sociales más fuertes tienen tasas más bajas de suicidio. El matrimonio , la paternidad y otras fuentes de integración social proporcionan un efecto protector.

Las víctimas de suicidio son más propensas que otras a vivir solas, tienden a tener menos amigos y están menos involucradas en las organizaciones.

El declive a largo plazo de Estados Unidos en las organizaciones cívicas y religiosas, o incluso en grupos voluntarios como las ligas de boliche, probablemente exacerbe otros problemas que podrían alentar el suicidio.

Si carecer de lazos sociales es malo, el impacto repentino de perderlos es peor. Las rupturas y los divorcios son una razón común para el suicidio: un estudio de más de 400 mil estadounidenses descubrió que divorciarse más del doble del riesgo de suicidio.

Lo mismo es cierto en otros países, y el riesgo es mayor inmediatamente después de la pérdida.

Lucha social

Las personas también se suicidan en reacción al conflicto social. Dependiendo de la naturaleza del conflicto, el suicidio puede ser una especie de protesta, castigo o escape.

Cientos de tibetanos, por ejemplo, se han quemado en protesta por el dominio chino.

En lugares como las zonas rurales de Irán y Afganistán, un gran número de mujeres se queman para protestar y escapar del abuso doméstico.

En América, las personas a veces se suicidan para infligir culpa a alguien que les ha hecho daño.

En otros casos, el suicidio puede ser una respuesta al acoso y al abuso de una o más personas.

Repensar la prevención del suicidio

Estas realidades sugieren que la prevención del suicidio implica mucho más que aumentar la disponibilidad de terapeutas y recetas. Requiere proporcionar desarrollo económico y asistencia financiera a las personas en peligro.

Las personas pueden ayudar fortaleciendo comunidades y construyendo lazos sociales. Además, pueden proporcionar apoyo moral, medios alternativos de resolución de conflictos y rutas de escape de relaciones abusivas.

Para combatir el suicidio, es importante tener en cuenta todas sus causas.

Jason Manning , de la Universidad West Virginia, para The Conversation.

*The Conversation es una fuente independiente y sin fines de lucro de noticias, análisis y comentarios de expertos académicos.