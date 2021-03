Reglas de UE sobre exportación de vacunas COVID podrían interrumpir envíos a países

Los vecinos más cercanos de la Unión Europea, incluidos los países de los Balcanes y aquellos que tienen relaciones comerciales especiales con el bloque, como Noruega y Suiza, necesitarán autorización para importar vacunas contra el COVID de la UE en virtud de una propuesta que se dará a conocer este miércoles.

El plan, que se dará a conocer en Bruselas alrededor del mediodía, busca fortalecer las normas de exportación existentes de la UE al insistir en que los países que reciban dosis de la UE también envíen dosis de vuelta. Además considerará la tasa de vacunación de los países y la situación de la pandemia al decidir si dar luz verde a los envíos. El mecanismo no será automático, sino que se aplicará caso a caso, según funcionarios familiarizados con la propuesta.

Las nuevas reglas de exportación se producen en momentos en que el panorama sanitario ha empeorado drásticamente en Europa, y muchos de los países más grandes, incluidos Alemania y Francia, anuncian nuevas medidas de confinamiento. Cuando los líderes de la UE se reúnan esta semana para discutir la propuesta, dirán que la “situación sigue siendo grave” y que, por lo tanto, se deben respetar las “restricciones, incluidos los viajes no esenciales”, según un documento de la UE al que Bloomberg tuvo acceso.

Los países vecinos estarán incluidos en la nueva directriz debido al mayor riesgo de que terceros utilicen sus privilegios comerciales especiales para ayudar a eludir los criterios de exportación más estrictos, según un borrador de la normativa que vio Bloomberg. Las reglas incluirán a los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, así como a los del Espacio Económico Europeo, según dos personas familiarizadas con el plan.

Las naciones en riesgo de entrar en conflicto con las nuevas reglas serán aquellos que restrinjan sus “propias exportaciones de vacunas o sus materias primas, ya sea por ley u otros medios”, según el documento. Esto podría tener consecuencias para el Reino Unido, que, tras recibir 11 millones de las 45 millones de dosis enviadas fuera de la UE, es, con mucho, el mayor receptor de las vacunas del bloque.

Además, las reglas analizarán “las condiciones que prevalecen en el país de destino” y considerarán “la situación epidemiológica, su tasa de vacunación y las existencias de vacunas”, según el documento.

El bloque ha administrado 13 dosis por cada 100 personas, menos de un tercio de lo que ha administrado el Reino Unido, según el rastreador de vacunas contra el coronavirus de Bloomberg. Israel ha inoculado a más de la mitad de su población.

El plan está dirigido a empresas como Astra que no cumplen con sus compromisos y también considera cualquier posible dificultad futura con empresas como Pfizer que cumplen con sus obligaciones, según un funcionario familiarizado con la propuesta, que pidió no ser identificado porque los planes son privados. Las reglas no equivaldrán a una prohibición automática y están destinadas a aumentar la transparencia y la equidad, explicó el funcionario.

Otro diplomático manifestó que la UE quería atacar el “turismo de vacunas”, mediante el cual se alienta a los europeos a pasar sus vacaciones en países con un excedente de vacunas solo para ser vacunados con las dosis importadas desde el bloque.

“Codicia”

El primer ministro británico, Boris Johnson, comentó a periodistas en Londres que todos los países están “luchando contra la misma pandemia” y que su Gobierno “continuará trabajando con nuestros socios europeos”. Más tarde, sin embargo, arriesgando exacerbar las tensiones, le dijo a un grupo de parlamentarios conservadores en una reunión privada a través de Zoom que el éxito de la vacunación en el Reino Unido se debía a la “codicia”.

El Gobierno intentó limitar el daño, y la ministra del Interior, Priti Patel, tomó la inusual medida de usar las entrevistas de televisión para tratar de explicar los comentarios del primer ministro. Los funcionarios británicos generalmente no comentan en público discusiones privadas, como la reunión que Johnson tuvo con su partido.

Mientras tanto, el Gobierno de Canadá describió las propuestas de la UE como “preocupantes”. Mientras que en Australia, el ministro de Salud, Greg Hunt, declaró este miércoles que su país había recibido menos de una quinta parte de los 3.8 millones de dosis que contrató de las operaciones europeas de AstraZeneca. A principios de este mes, Italia bloqueó los envíos de vacunas a Australia utilizando el mecanismo de la UE.

Los países de bajos y medianos ingresos que forman parte del mecanismo global Covax (Centro de Acceso Global a Vacunas COVID-19) seguirán exentos de tener que solicitar autorización y la UE seguirá recomendando que se permitan las exportaciones cuando no representen una amenaza para la seguridad del suministro de vacunas y sus componentes. Las medidas se mantendrán vigentes hasta al menos finales de junio, indicó una persona familiarizada con la propuesta.

