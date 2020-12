'¡Quédate en casa, estamos en emergencia por COVID!': el mensaje del Gobierno a los 'chilangos'

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, coincidió este viernes con el posicionamiento del Gobierno de la Ciudad de México al señalar que la capital está en alerta por el aumento de contagios y hospitalizaciones, e hizo énfasis en que los 'chilangos' se tienen que quedar en casa para disminuir la epidemia.

"No basta con no salir a la calle: no hay que reunirse con amigos, con familiares (...). Estamos en alerta por COVID-19 en la Ciudad de México", señaló López-Gatell en la conferencia sobre el coronavirus en el país.

Al ser cuestionado sobre el color del semáforo en la CDMX, el subsecretario de Salud declaró que eso ya no es trascendente en una capital con los niveles de epidemia que se tienen actualmente.

"En cuanto al color (del semáforo), hasta cierto punto es intrascendente, es alerta por COVID-19", agregó el funcionario.

Algunos números que destacó López-Gatell en la conferencia es que la CDMX tiene ocupadas 8 de cada 10 camas para la atención de pacientes con COVID; mientras que las camas con respirador está ocupadas a más del 60 por ciento.

Te recomendamos:

Sheinbaum se 'quita de encima' el semáforo COVID de la CDMX y lo informará López-Gatell

México registra 113,019 muertes por coronavirus; hay un millón 229,379 casos