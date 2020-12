¿Qué significa ser parte de los trabajadores humanitarios en tiempos de COVID-19?

Desde que comenzó la pandemia de COVID-19, Médicos Sin Fronteras (MSF) centró su respuesta de emergencia en apoyar a las autoridades sanitarias para ofrecer atención médica, proteger a las personas vulnerables y en riesgo, y mantener en funcionamiento los servicios médicos esenciales.

Este movimiento tan grande, que representó un esfuerzo nunca antes visto dentro de una organización que es experta en atender epidemias, continuar con el trabajo diario y además brindar atención integral de COVID-19 en más de 74 países, no hubiera sido posible sin el trabajo y la dedicación de los miles de trabajadores humanitarios que forman parte de MSF.

El trabajo del personal médico, higienista, logístico y administrativo de cada uno de estos proyectos alrededor del mundo ha sido pieza clave de la lucha contra la pandemia y sin duda tiene que ser reconocido.

Así que le preguntamos a nuestro equipo sobre la decisión de dedicarse al trabajo humanitario y sobre qué significa para ellos destinar su tiempo y su esfuerzo a aliviar el sufrimiento humano en los contextos más adversos.

Las respuestas dan una muestra de su compromiso para continuar con esta lucha para contrarrestar los efectos de la pandemia.

Marisol Yglesias, logísta

¿Qué significa para ti ser trabajador humanitario?

Ser alguien con un sentido de causa, inspirado en el servicio a aquellos que se encuentran en condiciones de sufrimiento. Significa ser alguien que ha escogido una vida que directamente contribuye en traer alivio a poblaciones marginadas, dejando atrás su entorno conocido y familiar e incluso su vida personal, con tal de dejar una huella en la salud, vida y corazón de aquellos que más lo necesitan.

¿Por qué elegiste ser trabajador humanitario?

Porque he encontrado que el propósito y la plenitud en la vida no se basa en servirse a sí mismo, sino en poner a servicio de los demás las habilidades, talentos y virtudes que tenemos. El servicio a los demás no se da necesariamente solo en contexto humanitarios. No obstante, escogiendo el camino humanitario pude experimentar y entender de primera mano mejor las realidades que se viven en muchos países y así poder abogar por los pacientes, no desde lo teórico, sino desde lo vivencial.

¿Cuáles son los retos que enfrentan los trabajadores humanitarios?

Creo que el reto más grande es ser y mantener de forma consistente la mejor versión de mi misma como profesional y como mujer en medio de un contexto donde se ven muchas ocasiones, lo más decepcionante de la humanidad.

¿Cuál ha sido el momento más bello que te ha dado tu labor humanitaria?

Diría que no ha sido un momento específico, sino una acumulación de acciones orientadas a fortalecer a mujeres en logística con una identidad impregnada por el empoderamiento y el liderazgo.

El trabajar con mujeres logistas en contextos de machismo ha sido una oportunidad de modelarles lo que una mujer es capaz de hacer, de forma tal que las inspire a asumir su rol como profesionales y usen su identidad como mujeres en favor de la construcción de un liderazgo colaborativo y de empoderamiento.

En una de mis misiones más recientes en Nigeria, una de las mujeres logistas de mi equipo me dijo: "usted es la primera gestora logista mujer que ha tenido este equipo, y usted me ha enseñado que una mujer puede hacer el trabajo de ser líder entre muchos hombres. Me ha enseñado que soy importante en el trabajo y eso me ha hecho a mi ser mejor persona, porque soy la mayor y responsable de siete hermanos, y su forma de gestionar equipos me ha inspirado a ser mejor cabeza del hogar".

Daniela Gabayet, cirujana

¿Qué significa ser un trabajador humanitario?

Es saber reconocer las necesidades humanas esenciales como son el acceso a comida, agua, refugio y servicios de salud en todas las comunidades y actuar en pro de garantizar dichos derechos básicos sin importar el lugar de origen, raza, género, religión o política, abogando en especial por las minorías y los vulnerables.

Ser trabajador humanitario es mostrar que cada vida cuenta, mostrar la bondad de la raza humana a todos quienes sienten que la sociedad los ha olvidado.

¿Por qué elegiste ser trabajar humanitario?

Porque deseaba que todas las personas tuvieran las mismas oportunidades de acceso a servicios de salud; porque quería que el conjunto de habilidades que he adquirido sirvan en beneficio de los desprotegidos, de los que viven en sitios difíciles de llegar, de aquellos donde mis acciones pudieran ofrecer una diferencia.

¿Cuáles son los retos que enfrentan los trabajadores humanitarios?

Considero que el principal reto es la indiferencia de la sociedad, ya que si no comprendemos que todas las personas tienen derechos universales, dentro de los cuales es el acceso a servicios de salud, se comienza a cuestionar los sitios donde trabajamos y nuestras acciones. Por consiguiente, aumentan nuestros riesgos en cuanto a seguridad y efectividad. Las operaciones de todos los actores humanitarios se verían comprometidas.

¿Cuál ha sido el momento más bello que te ha dado tu labor humanitaria?

La gratificación de un paciente recuperado. El saber que aquella pequeña o gran acción de mi parte tuvo un impacto positivo en otra vida. De las palabras que más me han marcado, un enfermero en Sudán del Sur me dijo después de pedirme una foto conmigo “Yo quiero que mi hija vea lo que una mujer puede ser, quiero que ella sea como usted, que ayude a la gente”.

Sonia García, enfermera

¿Qué significa para ti ser trabajador humanitario?

Ser trabajador humanitario es no tener barreras ni límites cuando se trata de cuidar o salvar una vida. Es entender las diferentes formas de vivir, las culturas y contextos sociales, para entender las necesidades de situaciones de emergencia o sufrir de las personas, y poner en alto sus derechos como seres humanos.

¿Por qué elegiste ser trabajador humanitario?

Porque creo que todos sin importar que merecemos un cuidado digno y respetuoso.

¿Cuáles son los retos que enfrentan los trabajadores humanitarios?

Creo que nos enfrentamos a muchos retos tan sencillos como separarte de tus seres queridos, pero estando en terreno cada uno de los retos se vuelven menos por la cantidad de momentos de satisfacción que tienes.

¿Cuál ha sido el momento más bello que te ha dado tu labor humanitaria?

No podría decir solo uno, cada abrazo, cada sonrisa, cada mirada de los beneficiarios o de sus familias. Hacer la diferencia en familias, comunidades, y atestiguar las transformaciones que viven de forma individual como colectiva es increíble.

Natalia Huerta, psicóloga

¿Qué significa para ti ser trabajador humanitario?

Trabajar en terreno me ha cambiado la vida. Las cosas que eran muy importantes antes, ya no lo son, y situaciones que eran impensables ahora existen.

Me he dado cuenta de que el sufrimiento no tiene fondo, y aunque he estado muy cerquita del dolor, también he aprendido a salir. He resignificado la palabra 'injusticia' y la he tenido de frente en varias ocasiones. Significa aprender a trabajar en equipo, coincidir con personas increíbles que nos une el deseo por el bien común.

¿Por qué elegiste ser trabajador humanitario?

Porque quería ver otros contextos, enriquecerme de experiencias que están fuera de mi país. Creo que el mundo no es el mismo para todos y me gusta tocar esas diferencias. Me gusta contribuir con los equipos nacionales, compartir lo que sé, lo que he visto porque muchos no tienen posibilidad de salir de su país. Me gusta sorprenderme con las distintas culturas y aprender lo que los libros no pueden enseñarme.

¿Cuáles son los retos que enfrentan los trabajadores humanitarios?

Pueden ser varios, depende el contexto, pero en mi experiencia me he enfrentado con poca aceptación por parte del gobierno, incluidas amenazas, así como por parte de las otras instituciones locales.

¿Cuál ha sido el momento más bello que te ha dado tu labor humanitaria?

Qué difícil respuesta, la verdad es que han sido varios. Cuando estuve una misión muy dura, y todos estábamos rebasados por el sufrimiento del que éramos testigos, y cuando vi a todo el equipo llorando, unido, sin importar posición, años en terreno, sentí que tenía aliados, y ahí encontré alivio. Cuando se logran los objetivos en el terreno. Por ejemplo, llevar a cabo talleres y ver que la gente está satisfecha, y cuando logramos entrar con instituciones parece imposible, y vas viendo los logros.

Carlos Rojano, supply

¿Qué significa para ti ser trabajador humanitario?

Es emplear tu talento, tu experiencia y tus conocimientos en mejorar las condiciones de vida de aquellos en necesidad.

¿Por qué elegiste ser trabajador humanitario?

Porque estaba totalmente convencido de querer dar y devolver a la vida algo de lo mucho que he recibido, pues a lo largo de mi vida muchas personas me han ayudado en momentos claves de mi vida, ya sea con palabras de aliento, una asesoría en alguna materia que se me dificultaba o alguna consulta médica gratuita cuando la situación económica apretaba, en fin todo aquello que alguien hizo por mí cuando tuve necesidad. Así que cuando se me presentó la oportunidad al ver la vacante publicada, no dude en aplicar.

¿Cuáles son los retos que enfrentan los trabajadores humanitarios?

Al trabajar en un contexto internacional en una organización como MSF, es muy posible que te encuentres trabajando en un país diferente cada año, con personas que provienen de todas partes del mundo y que tienen maneras distintas de trabajar. Esto implica retos profesionales como la adaptación a las distintas culturas de trabajo que debemos entender y adaptarnos de manera rápida y constante, cosas como entender la manera apropiada y más efectiva para comunicarse, los estilos de liderazgo necesarios, las motivaciones y la percepción del tiempo son muy variados y debemos comprenderlo rápidamente.

¿Cuál ha sido el momento más bello que te ha dado tu labor humanitaria?

Tuve la oportunidad de apoyar directamente en la distribución de kits que contenían insumos básicos como productos de higiene para familias que habían sido seriamente afectadas por inundaciones, familias que perdieron su techo y sus pocas pertenencias.

Durante la entrega puede ver el momento en que después de recibir su kit, una señora abrió el saco y comenzó a revisar lo que traía, ver su cara de alivio mientras revisaba la donación es algo que me toco como persona y trabajador humanitario, fue un golpe de ánimo, me motivó mucho.

Esta nota es de MSF y se publica bajo una alianza editorial con El Financiero para difundir el trabajo de la institución.

Médicos Sin Fronteras fue fundada en Francia en 1971 por un grupo de médicos y periodistas. Ganaron el Premio Nobel de la Paz en 1999 por su labor humanitaria en varios continentes. MSF tiene operaciones en más de 70 países, entre ellos México, donde la oficina se estableció en 2008.

