¿Qué lecciones dejará el COVID-19 sobre una buena alimentación? Esto opina AMLO

La mejora de los hábitos alimenticios será una de las lecciones que México aprenderá como resultado de la pandemia del COVID-19, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Van a quedar cosas muy buenas después de esta crisis sanitaria (...) Hablábamos hoy de una lección, de la importancia de comer bien, de cómo las enfermedades crónicas nos hacen más vulnerables (al nuevo coronavirus) y cómo esas enfermedades crónicas pueden ser hereditarias, pero también adquiridas por malos hábitos alimenticios", dijo en su conferencia de prensa.

El comentario del presidente se dio a raíz de que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, la hipertensión, diabetes y obesidad son los tres padecimientos con mayor presencia en las personas que han muerto en México por el virus SARS-CoV-2.

López Obrador apuntó que por ello el Gobierno busca fomentar una campaña de orientación nutricional para la población.

"Es muy probable que esto vaya asociado con la mala alimentación, que no necesariamente es el que no se tenga para comer, sino que se come mal. Es un llamado de atención", señaló.

Agregó que ante esto, se debe fomentar la práctica de actividades deportivas.

El mandatario también sugirió que una vez superada la pandemia del COVID-19, sociólogos, antropólogos, politólogos y economistas hagan un análisis de las lecciones dejadas por la crisis en México.

Hasta el jueves, el nuevo coronavirus ha provocado la muerte de 486 personas y lleva registrados 6 mil 297 casos confirmados en el país.