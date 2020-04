¿Qué es la inmunidad de rebaño? Esto dice el secretario de Salud

Jorge Alcocer, secretario de Salud, abordó este miércoles el tema de la protección que las personas generarán contra el nuevo coronavirus y ahondó en el concepto llamado inmunidad de rebaño.

"En la situación de rebaño, tenemos un grupo de gente que está recibiendo el virus, que está reconociéndolo en toda esa maraña de células y empieza a protegerse produciendo moléculas, las más conocidas son los anticuerpos, y esos son los que se guardan en la memoria", detalló el secretario de Salud en la conferencia sobre el COVID-19 en México.

El funcionario comentó que, aunque el virus ya no esté activo el siguiente año, no se irá, como el resto de las enfermedades que no se erradican pero se controlan.

"Dentro de un año, vamos a tener nuevamente la presencia del virus, y en algunos de nosotros podemos tener anticuerpos y salir avantes de esto", recalcó.

Alcocer indicó que las nuevas células que produce nuestro organismo están integrándose para contrarrestar al virus y va generando la inmunidad.

"¿Qué tan potente, qué tiempo, por qué unos sí y unos no? Esas son preguntas que tenemos que ir conociendo y se tienen que ir sustentando", señaló.