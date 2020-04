¿Por qué los hombres se contagian más que las mujeres de COVID-19?

Es común que en las enfermedades infecciosas, incluida la causada por el coronavirus, hombres o mujeres presenten mayor riesgo, dijo la tarde de este miércoles Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud.

"No solamente en esta enfermedad y no solamente en las enfermedades infecciosas es común que se identifiquen estos patrones en los que uno y otro de los sexos biológicos pudieran tener diferencias en el riesgo", afirmó durante la conferencia de prensa diaria sobre la situación del COVID-19 en el país al ser cuestionado sobre un estudio de la Universidad de Harvard que plantea que esta diferencia se debe a razones hormonales.

Explicó que, en general, el riesgo no depende solamente de características biológicas, y que la diferencia entre un hombre y una mujer no estriba solamente en los componentes hormonales.

"Hay una gran diversidad de variantes en las que podría estar orientado el riesgo. Por ejemplo, hay una variante que es poblacional y que tiene que ver con la probabilidad de estar expuesto al virus", comentó.

"Este tipo de patrones en enfermedades de interés epidemiológico lo vemos, les pongo un ejemplo, en el dengue. En México, y en el mundo en general, dos terceras partes ocurren en hombres y una tercera parte en mujeres. Y este patrón es muy sistemático", precisó.

Añadió que lo mismo pasa para el paludismo, con una relación incluso más grande: de 75 por ciento en hombres y 25 por ciento en mujeres.

"Algunos de los estudios históricos sobre este fenómeno lo que apuntan es una variación más bien de la conducta social y la movilidad en el espacio público. No podemos afirmar que necesariamente sea el caso para el COVID-19, pero sí en comparación con otras enfermedades infecciosas esta podría ser una explicación. No descarto lo otro, no he leído el artículo, pero desde luego es más complejo que solo el aspecto hormonal", concluyó.

En México, son ya 37 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-COV-2, y mil 378 los casos confirmados, informó José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, durante la conferencia de prensa.