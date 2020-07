¿Por qué los científicos están 'en alerta' por la nueva cepa de influenza H1N1?

"¿Y ahora qué, 2020?"... Puede que esto hayas pensado al leer la noticia sobre un nuevo virus que tiene la capacidad de originar otra pandemia en un mundo que ya se ve afectado por el COVID-19.

Los investigadores que publicaron su hallazgo en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences destacaron que se trata de un nuevo virus de gripe porcina con genes virales pandémicos similares al patógeno que en 2009 causó una pandemia.

¿Qué debes conocer sobre esta cepa? Te explicamos

-Un grupo de científicos señaló que el patógeno eroasiático en cuestión es del tipo aviar H1N1 reagrupado que posee A/H1N1pdm09 (pandemia 2009) y genes internos derivados de TR, denominado genotipo 4 (G4 EA H1N1).

-Los G4, señalan, son patógenos que reúnen las características que vuelven a un virus pandémico.

-Los cerdos son considerados como anfitriones importantes cuando de un virus de influenza pandémica se trata, señalaron en Proceedings of the National Academy of Sciences.

¿Estamos a nada de enfrentar una nueva pandemia?

-La respuesta es no, al menos node inmediato, como lo aclaró el profesor Kin-Chow Chang, de la Universidad de Nottingham en Reino Unido, a la BBC.

-Eso no quiere decir, remarcó el especialista, que el problema deba ser ignorado y por ello propuso dos acciones.

-Por una parte, se debe implementar el control de los virus G4 EA H1N1 en cerdos.

-Por otra, se debe monitorear con especial cuidado a las personas que están en contacto con dichos animales, es decir, a los trabajadores de la industria porcina.

-En China ya hay reportes de personas que trabajan en ese sector y resultaron se positivas a dicha cepa.

-La preocupación de los científicos es que el el patógeno mute aún más, lo que elevaría el riesgo de que se propague más fácilmente.