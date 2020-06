¿Por qué han proliferado los consultorios de baja calidad localizados junto a farmacias?

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo este domingo que los consultorios adyacentes a farmacias han proliferado en México debido al estancamiento del sistema de salud pública.

"Estos consultorios proliferaron enormemente durante los últimos seis u ocho años y la razón por la que proliferaron ha sido bien identificada, hay estudios académico entre otros del Instituto Nacional de Salud Pública, que identifican cómo el gasto público en salud se estancó", afirmó en la conferencia de prensa para dar a conocer la situación de la pandemia de coronavirus en México.

Aseguró que el incremento inicial en gasto que representó en 2003 la creación del Seguro Popular, se estancó, y que, incluso, en el sexenio pasado, a partir de 2015, se redujo en términos reales.

"Pero no solo eso sino que este financiamiento en vez de destinarse al desarrollo, crecimiento expansión del sistema público de salud se desvió a los distintos planteamientos o proyectos de la iniciativa privada, y esta es un universo muy diverso muy heterogéneo desde donde hay hospitales con grandes capacidades hasta iniciativas de menor capacidad ", comentó.

Precisó que en el caso de los consultorios adyacentes a farmacia no tuvieron durante todos esos años un esquema de certificación: "No estaban sujetos a una regulación formal más allá del aviso de funcionamiento o la licencia que les da la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)".

"La calidad de la atención, aunque ha sido estudiada también por algunas investigaciones de tipo académico, no tenía un mecanismo de responder ante las fallas en calidad y generalmente estos consultorios dan servicios de una o dos consultas. Es decir, para las enfermedades crónicas, que requieren un seguimiento largo, no tienen estas capacidades, no les ha interesado tampoco tener estas capacidades ", expresó.

Afirmó que a pesar de esto proliferaron: "Podría ser que en el sistema nacional de salud no había una intención de que proliferan aquellos servicios que son de mayor calidad o con mayor probabilidad de satisfacer las demanda de servicios de salud que la sociedad mexicana tiene".

Refirió que antes de la pandemia de COVID-19, el Consejo de Salubridad de General, a través de su secretario, el doctor José Ignacio Santos, trabajó con las distintas asociaciones de farmacias para que se alinearan a una serie de criterios correspondientes a la certificación .

Con la llegada del coronavirus -agregó- se buscó su cooperación para que en distintos módulos de entrenamiento se pudiera implantar el personal que atiende en esos consultorios y que en las también pantallas de televisión, donde transmiten anuncios de los productos que se venden la farmacia en cuestión, se transmitieran mensajes sobre COVID-19.

"Son aventuras comerciales, no son servicios de salud que tengan como propósito fundamental el atender a las personas", dijo.

Asimismo, refirió que este tipo de consultorios proveen 25 por ciento, la cuarta parte, de las consultas que se ofrecen en el país.

Antes, López-Gatell informó que la cifra de personas fallecidas por COVID-19 en México ascendió a 17 mil 141 mientras que el número de casos confirmados llegó a 146 mil 837. Los casos activos de coronavirus, es decir, que en los que las personas presentaron síntomas en los últimos 14 días, ascendieron a 22 mil 389.