¿Por qué en México hay pocos casos confirmados de coronavirus?

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó este viernes la razón por la que en México solo se han identificado un total de 15 casos confirmados de COVID-19.

López-Gatell realizó una comparación con países como España y Estados Unidos, en donde entre ambos suman casi 5 mil casos del nuevo coronavirus.

¿Por qué México no está a ese nivel? "Porque México lleva un mes de diferencia respecto al momento de detección del primer caso. Lo que no quiere decir que no llevemos, porque lo llevamos desde la mitad de enero, el monitoreo. Hemos hecho el mismo monitoreo que todos los países, pero ellos tuvieron casos aproximadamente un mes antes", señaló el funcionario en la conferencia matutina.

A pesar del monitoreo, López-Gatell volvió a hacer énfasis en que es muy probable que México pase a la fase en la que hay cientos de casos confirmados y transmisión comunitaria.

El subsecretario añadió que no es sorpresa que se hayan presentado casos de coronavirus primero en EU, ya que la afluencia de pasajeros de otros países en donde ya había infectados potenció la distribución del COVID-19 y su transmisión comunitaria.

"La afluencia de pasajeros y la relación comercial entre los otros países, por ejemplo Estados Unidos con China, es muchísimo más intensa de la que existe de China o Europa con México (...), tuvimos menor intensidad de la posible entrada del virus", destacó.

Así como se ha hecho el monitoreo, agregó López-Gatell, también se han realizado pruebas para detección del coronavirus.

Según datos presentados en la conferencia, desde mediados de enero hasta la fecha en México se han hecho 9 mil 100 pruebas para detectar el COVID-19, la mayoría de ellas (mil 500) en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).