¿Por qué el método empleado en vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson despierta dudas?

Dos vacunas contra el COVID-19 que presentan posibles efectos secundarios tienen una característica clave en común: ambas se basan en adenovirus, gérmenes del resfriado que los investigadores han utilizado en terapias experimentales durante décadas con resultados variables.

Johnson & Johnson indicó el lunes por la noche que detendría su ensayo para investigar una enfermedad, que no especificó, en un participante del estudio. Mientras tanto, el ensayo estadounidense de AstraZeneca de la vacuna que está desarrollando con la Universidad de Oxford ha sido detenido por los reguladores durante más de un mes después de que aparecieron síntomas neurológicos en dos voluntarios.

Con AstraZeneca en una especie de pausa, las vacunas de Moderna y de la asociación Pfizer-BioNTech han tomado la delantera en la carrera para ser las primeras en lograr una vacuna.

Mientras tanto, los dos ensayos en pausa están reviviendo preguntas sobre los vectores adenovirales, que se han utilizado en experimentos de laboratorio, con animales y en humanos durante años. En algunos casos, los experimentos han tenido éxito, pero no siempre.

Y este año, con las vacunas contra la pandemia entrando con fuerza en la política del momento, la transparencia y la confianza son claves para combatir un virus que ha afectado a más de 39 millones de personas en todo el mundo y ha paralizado las economías.

Si se validan las preocupaciones sobre los efectos secundarios de las vacunas experimentales en ensayos que utilizan adenovirus, podría aumentar el escepticismo en el público en general y plantear preguntas a otros fabricantes de medicamentos.

"Si bien podría ser una coincidencia", comentó Sam Fazeli, analista de Bloomberg Intelligence, en una nota de investigación, "todavía existe la posibilidad de que las vacunas adenovirales con vectores corren un mayor riesgo de efectos secundarios raros, como ataques autoinmunes como la mielitis transversa" que las vacunas de Pfizer-BioNTech, Moderna o Novavax.

Las pausas para investigar los efectos secundarios no son inusuales en los ensayos de vacunas, que requieren un alto nivel de seguridad porque son aplicadas en personas sanas.

La Universidad de Oxford ha dicho que no hay pruebas suficientes para conectar las enfermedades de los participantes con su vacuna. Sus pruebas en humanos en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil se reanudaron hace semanas.

Los vectores adenovirales están bien estudiados, son versátiles y se ha demostrado que son bien tolerados, lo que los convierte en buenos candidatos para las vacunas contra el nuevo coronavirus, señaló AstraZeneca en un correo electrónico. Las reacciones a la vacuna Astra-Oxford en los primeros estudios fueron comparables a las observadas en ensayos previos de otras vacunas que usan adenovirus, añadió la compañía. Los investigadores de Oxford declinaron hacer comentarios.

En algunos casos, los experimentos con adenovirus han tenido éxito. A principios de este año, por ejemplo, se aprobó una vacuna de Johnson & Johnson basada parcialmente en un adenovirus para combatir el ébola, que ha matado a miles en África.

En otros experimentos, sin embargo, hubo resultados decepcionantes. En 2008, una vacuna que utiliza un adenovirus desarrollado por Merck para prevenir el VIH se vinculó con un aumento de las infecciones entre quienes la recibieron en un ensayo. Merck abandonó el proyecto y varios programas similares se quedaron en el camino.

J&J dijo que todavía está aprendiendo sobre la enfermedad del participante en su ensayo. El adenovirus en su inyección experimental contra el COVID-19 se ha utilizado en todo el mundo en más de 110 mil personas, según Paul Stoffels, director científico de la empresa.

"Estamos construyendo muy rápidamente sobre una base de datos de seguridad muy grande del transportista", dijo Stoffels en una entrevista antes de que se detuviera el juicio.

Cambio de genes

Descubiertos en las glándulas adenoides en 1953, los adenovirus tienen una serie de características que se prestan para la administración de fármacos. Si bien algunos infectan las células humanas con facilidad, en la mayoría de los casos solo causan síntomas leves. Las cepas que aparecen en diferentes animales, como vacas y chimpancés, pueden adaptarse a diferentes propósitos, como las vacunas veterinarias.

Y lo mejor de todo, los científicos han descubierto que es relativamente fácil mezclar y combinar genes dentro de ellos, ofreciendo una variedad de características y propiedades.

"Se eliminan los genes que controlan la capacidad de proliferación del virus", explicó Ron Crystal, investigador de Weill Cornell Medicine en Nueva York, quien fue pionero en el uso de adenovirus como vectores, "y pones tus genes".

Los virus agregan naturalmente sus genomas a los de las células, induciéndolas a producir proteínas virales. En la década de los noventa, los investigadores agregaron genes a un adenovirus para producir una enzima que faltaba en un trastorno genético.

La idea era que las células infectadas produjeran la enzima, curando la enfermedad. En cambio, el primer paciente que fue tratado de esta manera murió a causa de una reacción inmunitaria grave.

La trágica muerte fue un revés para la terapia de los genes, que solo revivió en los últimos años cuando se aprobaron varias terapias que podrían salvar vidas, e incluso más se están abriendo camino a través de las pruebas.

Mientras tanto, los desarrolladores de medicamentos y vacunas continuaron creando vacunas en torno a dosis mucho más pequeñas de adenovirus. Cuando se usa en cantidades más pequeñas, la reacción inmune al adenovirus "no es un problema", según Crystal. En todo caso, los diseñadores de vacunas ven la reacción inmunitaria del cuerpo como una ventaja potencial, dijo.

"Básicamente, actúan como adyuvantes y eso amplifica la respuesta inmunitaria" a la vacuna, dijo Crystal.

La inmunidad humana preexistente a los adenovirus de los chimpancés, como la que se usa en la vacuna de Oxford, es menos preocupante, comentó Lindsey Baden, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Brigham and Women, afiliado a Harvard, en un podcast patrocinado por el New England Journal of Medicine.

Aún así, con estas nuevas tecnologías la seguridad sigue siendo una preocupación, dijo Baden, quien ha trabajado en el campo de las vacunas contra el VIH durante décadas.

Si los adenovirus están asociados con los efectos secundarios que han aparecido en las vacunas contra el COVID-19, puede retrasar el desarrollo de numerosos proyectos, como sucedió con el VIH y la terapia de genes. Hay más de una docena de inyecciones en desarrollo basadas en adenovirus, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

Si los investigadores en los ensayos actuales determinan que la causa de los episodios está relacionada con las vacunas, buscarían vínculos potenciales con el enfoque de adenovirus, así como con la proteína de pico que la vacuna está diseñada para preparar para preparar el sistema inmunológico para una infección real , según Kinch de la Universidad de Washington.

