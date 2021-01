¿Por qué a pesar de tener los mismos genes el COVID-19 ataca diferente a los gemelos idénticos?

El coronavirus, patógeno que causa la enfermedad COVID-19, representa, a casi un año de desatar una pandemia, un misterio en múltiples aspectos para la ciencia. Qué tanto influyen los factores genéticos en la gravedad de esta enfermedad es uno de ellos, por lo que los gemelos idénticos, que comparten los mismos genes, están ayudando a los investigadores a desentrañar esta incógnita.

Un reportaje publicado este lunes por The New York Times explica que, si bien algunos estudios están confirmando que la genética puede afectar los síntomas que experimentan los pacientes con COVID, otras investigaciones han subrayado la importancia de factores no genéticos, como las enfermedades previas, e incluso el azar, lo cual permitiría ayudar a comprender por qué incluso a los gemelos idénticos los ataca distinto esta enfermedad.

"A lo largo de la niñez y la adolescencia, el abismo biológico entre gemelos se profundiza aún más a medida que distintos microbios colonizan sus organismos, o cambios sutiles en el entorno aplastan o estiran partes de sus genomas, haciendo que ciertos segmentos sean más difíciles o más fáciles de leer", apunta el reportaje.

En este sentido, el caso de las hermanas de 35 años Kelly y Goel no deja de ser curioso. "Ambas hermanas tenían sobrepeso y tenían antecedentes de afecciones metabólicas. En todo caso, Kelly, que tiene asma y un caso más grave de diabetes, podría haber tenido un riesgo ligeramente mayor de ingresar a cuidados intensivos. Pero fue Kimberly a quien le fue peor". La historia de estas hermanas ha dado para todo un estudio de caso.

El coronavirus ha presentado patrones tan poco claros que algunos estudios sugieren que las diferencias en la gravedad que puede alcanzar un paciente se debe a la cantidad que ingiere de este patógenos, una tendencia que se ha documentado con otras infecciones, lo cual pone en juego el factor del azar.

En pocas palabras, los científicos siguen teniendo mucha tarea por delante.

También te puede interesar:

Disparidad de vacunas vs. COVID aumenta las alarmas mientras se multiplican las variantes

México no recibirá vacunas contra COVID de Pfizer en las siguientes dos semanas: Herrera