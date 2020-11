Permiten en Canadá tratar la depresión con psilocibina, sustancia de los hongos alucinógenos

El Gobierno de Canadá permitió, por primera vez en su historia, tratar a una paciente con depresión mediante una terapia con psilocibina, la sustancia psicoactiva de los 'hongos mágicos'.

Esta decisión es única en su tipo en Canadá. Antes ya se había permitido el uso de la psilocibina para pacientes con enfermedades terminales; ahora esta decisión marca el inicio de un tratamiento en personas con padecimientos no terminales.

"El 4 de octubre de 2020, se le otorgó a la primera canadiense con padecimientos no terminales el acceso a la psilocibina mediante una exención de la sección 56, con el fin de tratar sus problemas psicológicos no resuelto. El 5 de noviembre de 2020, esta paciente fue tratada con éxito con terapia de psilocibina por una psicoterapeuta", detalló en un comunicado el doctor Bruce Tobin, fundador de TheraPsil, organización que ayuda en Canadá a obtener terapias con psilocibina.

TheraPsil ayudó a esta paciente, de nombre Mona Streleaff, a obtener su terapia y así convertirse en la primera en el país para tratar enfermedades no terminales.

"Debido a los traumas de mi pasado, he luchado contra la ansiedad, la depresión y la adicción durante años. En mi terapia con psilocibina, profundicé desde cuando era niña y todas las cosas que me sucedieron. Todo el trauma no resuelto volvió y estaba más que aterrada, temblando incontrolablemente y llorando; sin embargo, con mi terapeuta, el Dr. Tobin, conquisté esos recuerdos difíciles y después de un tiempo me di cuenta que no les tenía miedo", detalló Streleaff en el comunicado.

La paciente agregó que por primera vez sentía que había ganado la batalla en su mente.

"Mi ansiedad y depresión parecen haberse ido. Los recuerdos siguen ahí, pero ahora sé que no pueden lastimarme", añadió.

