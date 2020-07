Pandemia puede empeorar si gobiernos y sociedad no toman en serio al COVID-19: OMS

El líder de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió este lunes que la pandemia de COVID-19 puede empeorar si la población y los gobiernos no toman en serio la lucha contra la enfermedad.

" Si los gobiernos no se comunican claramente con sus ciudadanos y desarrollan una estrategia integral centrada en suprimir la transmisión y salvar vidas; si las poblaciones no siguen los principios básicos de salud pública (...) si no se siguen los principios básicos, solo hay una forma de que esta pandemia vaya a funcionar: se pondrá peor y peor y peor", aseveró en conferencia de prensa.

En su mensaje, Adhanom Ghebreyesus indicó que las cosas no volverán a "la vieja normalidad" en un futuro previsible.

" Pero hay una hoja de ruta hacia una situación en la que podemos controlar la enfermedad y continuar con nuestras vidas. Requerirá tres cosas: Primero, un enfoque en reducir la mortalidad y suprimir la transmisión. Segundo, una comunidad empoderada y comprometida que toma medidas de comportamiento individual en interés de los demás. Y tercero, necesitamos un liderazgo gubernamental fuerte y la coordinación de estrategias integrales que se comuniquen de manera clara y consistente", puntualizó.

Hasta este lunes, hay 12 millones 970 mil 605 casos confirmados de COVID-19 a nivel mundial y 570 mil 220 decesos, según la Universidad Johns Hopkins.