Pandemia de COVID-19 nunca nos rebasó, ni nos rebasará: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la pandemia del COVID-19 no rebasará al país gracias al apoyo de la población.

"El pueblo de México es un pueblo con mucha conciencia y mucha responsabilidad, es uno de los pueblos con menos analfabetismo político, entonces eso nos ayudó mucho de modo que nunca nos rebasó la pandemia ni nos va a rebasar", dijo en su conferencia de prensa.

El mandatario afirmó que las autoridades sanitarias siempre contará con el equipo necesario para atender a las personas contagiadas por el virus SARS-COV-2.

"Desde luego no queremos que nadie llegue a los hospitales, por eso (las medidas) preventivas, pero sí nos preparamos", señaló.

López Obrador también destacó que el Gobierno impulsó la capacitación de los médicos para la atención de personas con COVID-19, que incluyó "la formación de miles de médicos generales", y puso a disposición los recursos necesarios para contratar a casi 50 mil médicos, enfermeras y trabajadores de sanitarios.

"¿El resultado? No me gustan las comparaciones, pero nuestro país no ha salido mal enfrentando esta pandemia con relación con lo que sucedido en otros países donde han padecido más que nosotros", consideró.

Hasta el lunes, en México se llevan registradas 27 mil 121 muertes por el COVID-19 y 220 mil 657 casos confirmados.

Estas estadísticas ponen al país en el séptimo lugar a nivel mundial en cuanto a fallecimientos y en el lugar 11 en cuanto a casos confirmados, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins.