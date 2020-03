Pandemia de coronavirus, una prueba sin precedentes para una generación joven

Para Jalen Grimes, la pandemia del coronavirus está provocando una gran cantidad de emociones. "Molesta" es el primero que menciona la residente de Chicago, de 13 años. "Asustada, confundida, preocupada".

Se suponía que estaba disfrutando el final de su octavo año, un rito de iniciación en estados como Illinois, con una graduación y un viaje escolar que probablemente no sucederá. Eso ya es bastante difícil. Pero su padre también está a punto de ser desplegado como paramédico, un trabajo más peligroso de lo habitual en estos tiempos. Su madre, terapeuta, también ha estado de guardia y es propensa a la neumonía. Y luego están sus abuelos.

"Es mucho miedo con los miembros de la familia y esas cosas", dijo Jalen. "Creo que muchos de nosotros no creemos que nos afecte, pero es una preocupación".

A medida que se desarrolle esta crisis, es probable que su generación sea probada como nunca antes, especialmente aquellos cuyas familias ya están al límite, desde el punto de vista financiero y de salud.

"Los hará sentir de manera diferente acerca de su mortalidad, posiblemente, lo que ofrece el mundo, cómo se ve la seguridad", dijo Cathy Cohen, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Chicago, quien regularmente rastrea las opiniones de los jóvenes.

En encuestas previas a la pandemia, descubrió que estos adultos jóvenes ya sienten que no tendrán tanto como sus padres.

A algunos les gusta retratarlos como mimados y con derecho. Pero esta es una generación que también ha crecido con su cuota de estrés: tiroteos escolares, presión en las redes sociales, una Gran Recesión, cambio climático. Los adultos jóvenes, mayores que Jalen, recuerdan los ataques terroristas del 11 de septiembre y saben cómo se siente cuando el mundo cambia en un instante.

Ahora viene este evento global que la canciller alemana Angela Merkel llamó el mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, Aaron Pallas, investigador de la Universidad de Columbia, dijo que solo podía pensar en "un importante precedente histórico" para lo que podríamos enfrentar: la Gran Depresión.

Los estudios han demostrado que "los niños en estas circunstancias se ven obligados a crecer más rápido de lo normal", dijo Pallas, profesor de sociología y educación.

Todavía es temprano, por supuesto. Pero incluso los niños más pequeños pueden sentir que algo inusual está sucediendo.

Hasta ahora, Kathleen McShane, una terapeuta de trauma y madre de tres hijos en el lado sur de Chicago, dijo que sus hijos de 6 y 9 años en su mayoría tienen preguntas sobre su rutina. ¿Por qué se cancela el futbol? ¿Cuándo pueden salir a jugar?

Mientras ella y su esposo trabajan desde casa, recientemente publicó un blog, instando a los padres a cuidarse en medio de estas nuevas tensiones.

"Necesitamos asegurarnos de que los padres estén bien, de modo que las familias estén bien", dijo McShane, quien se encuentra entre los terapeutas que brindan sesiones con los clientes a través de un chat de video, cuando la telemedicina está cubierta por un seguro (que no siempre es el caso). Anticipa más crisis provocadas por la discordia matrimonial, el estrés financiero y otros impactos exacerbados por esta pandemia.

Los adolescentes y los adultos jóvenes podrían comprender mejor estos impactos, aunque Lance Sell, un estudiante universitario de 19 años que actualmente se está "refugiando en su hogar" en San Francisco, dijo que todavía ve a muchas personas de su edad tratando de "comprender". Qué esta pasando.

"Es difícil mantenerse al día", dijo Sell, cuyas clases de primer año en la Universidad de Lehigh terminaron abruptamente, como lo hicieron para los estudiantes de todo el mundo. "Pero la gente definitivamente está asustada".

Esta semana, salió a caminar por una playa, a una buena distancia de los demás, para despejarse.

Para aliviar el estrés, algunos jóvenes también informan que se conectan con amigos a través del chat de video, algunos organizan "fiestas Zoom" masivas, llamadas así por el popular servicio de video chat. Desde la comodidad de sus hogares, están cantando karaoke, compartiendo bromas y talentos.

A pesar de que muchos bares y restaurantes cierran, otros se resisten a las llamadas para quedarse en casa, "todavía enojados por sus vidas sociales", dice Clare Sulentic, una estudiante graduada de 23 años de la Universidad de St. Ambrose en Iowa, que se mudó a casa con sus padres cuando sus clases comenzaron a ser en línea.

Ella espera que más personas, jóvenes o mayores, tomen en serio el distanciamiento social a medida que aumentan los casos de coronavirus. Ella también piensa en sus abuelos.

A largo plazo, tanto ella como Sell se preocupan por sus perspectivas cuando finalmente se gradúen. "Quería conseguir un gran trabajo en una ciudad genial", dijo Sulentic, que estudia patología del habla y lenguaje. "¿Eso seguirá sucediendo?"

Jalen Grimes, la adolescente en Chicago, espera buenas noticias sobre la escuela secundaria en una semana. Está a la espera de saber si ingresó a la escuela secundaria pública que eligió, un gran problema para los estudiantes de octavo grado de Chicago.

Mientras tanto, está trabajando en más tareas escolares de las que podría haber anticipado en una circunstancia como esta, mientras ayuda a sus padres a cuidar a su hermana de 7 años, Sydney.

"Ella es muy enérgica", dijo Jalen. "Extremadamente enérgica".

Su madre, Laura Grimes, ahora puede trabajar desde casa, pero también enseña a estudiantes universitarios y dirige sesiones de terapia por videoconferencia. Hay mucha demanda para eso en estos días.

Es una bendición que ella y su esposo "no hayan perdido nuestros trabajos", dijo. "Pero significa que no hemos podido estar presentes, y me preocupa el estrés de eso".

Grimes lo compara con su propio tiempo como estudiante de tercer grado en Irán cuando su padre, un especialista en municiones del gobierno, se quedó después de que el Shah Mohammad Reza Pahlavi fuera derrocado, mientras ella y su madre se fueron por su seguridad.

"Aprendí cosas realmente pesadas ... y realmente no sabía qué hacer con eso", dijo Grimes sobre lidiar con disturbios y sustos de bombas.

"Esto será para ellos", agregó sobre sus hijos. "Este es un nivel de realidad que, para muchos estadounidenses privilegiados, nunca hemos tenido que enfrentar".