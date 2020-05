OMS evalúa enviar nueva misión a China para buscar la fuente del coronavirus

La Organización Mundial de la Salud está evaluando una nueva misión para buscar la fuente del coronavirus en China, en medio de una creciente controversia sobre el origen de una pandemia que ha dejado más de un cuarto de millón de víctimas fatales.

“Sin saber dónde está el origen animal, es difícil evitar que vuelva a suceder”, dijo el miércoles Maria Van Kerkhove, epidemióloga de la OMS, en una conferencia de prensa.

El tema de una nueva misión surge cuando crece el debate sobre la fuente del brote, que se identificó por primera vez en Wuhan, China, hace más de cuatro meses. El presidente estadounidense, Donald Trump, dice que el virus probablemente salió del Instituto de Virología de Wuhan, un laboratorio que estudia patógenos peligrosos. Algunas agencias de inteligencia cuestionan esa teoría.

La OMS ha sido blanco de las críticas de Trump, quien decidió interrumpir los fondos que el país entrega a la agencia de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, diciendo que estaba siendo demasiado deferente con China mientras el virus se propagaba en ese país y el extranjero.

Van Kerkhove participó en febrero en una misión previa a China, que concluyó que el virus era de origen zoonótico. Al parecer, los murciélagos habían sido el “depósito” del virus, pero no se pudo determinar un huésped intermedio, según el informe.

“Hay una discusión con nuestros homólogos en China por una nueva misión, que tendría un enfoque más académico y realmente se centraría en buscar lo que sucedió al principio en términos de exposiciones con diferentes animales”, dijo Van Kerkhove.

China arremete contra EU

China arremetió contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, diciendo que no tiene evidencia que respalde las afirmaciones de que el virus que causa COVID-19 provino de un laboratorio en la ciudad de Wuhan.

Los ataques de Estados Unidos contra China fueron parte de una estrategia electoral del Partido Republicano del presidente Donald Trump antes de las elecciones de este año, dijo el miércoles la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying. Hizo alusión a la afirmación de la Organización Mundial de la Salud de que el virus no podría haber sido creado por el hombre, y reiteró que un alto funcionario del laboratorio de Wuhan negó la información en los medios estatales el mes pasado.

“El señor Pompeo no puede presentar ninguna evidencia porque no tiene ninguna”, dijo Hua en una conferencia de prensa regular en Beijing. “Este asunto debe ser manejado por científicos y profesionales, y no por políticos en función de sus necesidades políticas internas”.