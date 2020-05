Nueva York registra muerte de 3 niños por síndrome con posible vínculo con el COVID-19

Tres niños han muerto en el estado de Nueva York por una posible complicación del nuevo coronavirus que provoca una inflamación de vasos sanguíneos y problemas cardíacos, informó este sábado el gobernador Andrew Cuomo.

Por lo menos 73 niños en Nueva York han sido diagnosticados con síntomas similares al mal de Kawasaki, un raro padecimiento inflamatorio en niños, y al síndrome del choque tóxico. La mayoría son niños pequeños y en edad de escuela primaria.

Cuomo anunció dos fallecimientos más un día después de informar sobre la muerte de un niño de 5 años el jueves en un hospital de la ciudad de Nueva York. No dio información sobre el lugar en donde fallecieron los otros dos niños ni su edad. Hasta ahora, no hay prueba de que el virus SARS-CoV-2 cause el misterioso síndrome.

El gobernador apuntó que los niños dieron positivo a COVID-19 o a los anticuerpos, pero no mostraron los síntomas comunes del virus cuando fueron hospitalizados.

“Es lo último que necesitamos en este momento, con todo lo que está pasando y con toda la ansiedad que tenemos, ahora que los padres tengan que preocuparse sobre si su pequeño o no fue infectado”, declaró en conferencia de prensa.

Nueva York está ayudando a desarrollar un criterio nacional para identificar y responder al síndrome por petición de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aclaró Cuomo.

En otras partes de Estados Unidos, también han sido hospitalizados niños con el padecimiento, que también ha aparecido en Europa.

Por lo menos 3 mil niños estadounidenses son diagnosticados con la enfermedad de Kawasaki cada año. Es más común en los niños y en menores de 6 años. Entre los síntomas está la fiebre prolongada, dolor abdominal severo y dificultades para respirar.