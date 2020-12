Nueva cepa de COVID-19 ya podría estar en México, aunque aún no hay evidencia: López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que, aunque aún no hay evidencia de que la nueva cepa de COVID-19 esté en México, ésta pudo haber llegado desde hace varias semanas al país.

En conferencia de prensa, el funcionario indicó que aún no hay evidencia de que esta nueva cepa, que se detectó por primera vez en Reino Unido, tenga mayor letalidad.

"La variante ya se había identificado desde septiembre aunque se notificó en diciembre, la primera semana de diciembre, lo más probable es que la cepa esté ya en múltiples países", aseveró.

"¿Podría estar en México? Hasta el momento en México no se ha identificado, pero podría ya estar en México de tiempo atrás, no que acabe de llegar, de tiempo atrás".

López-Gatell aseveró que, por el momento, en el país no se cerrarán las fronteras para evitar que llegue la variante del virus al país.

"No hay evidencia de que esta variante en lo particular represente una amenaza adicional a la salud pública más allá del hecho de que estamos en medio de una pandemia. México, que tiene la conducción de la epidemia con una base técnica, no realizará este tipo de operativos, a menos que se presentara información en el sentido contrario", dijo.

El funcionario indicó que, cuando se identifique la cepa en México, se notificará a la población.

En tanto, autoridades de Colorado informaron este martes del primer caso en Estados Unidos de una persona infectada con la variante del coronavirus cargada de mutaciones que se originó en Reino Unido.

