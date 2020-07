¿No quieres regresar a la oficina? Sigue estos consejos para negociar con tus jefes

Hay muchas razones para no querer volver a la oficina. Si vives en una ciudad, tal vez sea miedo a tomar el transporte público. O tal vez no tengas con quién dejar a los niños si las escuelas aún no reabren debido a la pandemia.

Sea la razón que sea, ¿cuál es la mejor manera de transmitir estas inquietudes a tu jefe?

"Un error que comete la gente es llegar a los jefes con razones personales para querer trabajar de forma remota ", dice Laurel Farrer, fundadora de la Asociación de Trabajo Remoto.

Y aunque en el contexto actual de la pandemia de COVID-19 es probable que las empresas tengan más en cuenta esas inquietudes personales "no es cómo las empresas toman decisiones", indica ella.

"Necesitas llegar con tu jefe con evidencia de cómo beneficiará esta decisión al negocio y al equipo ".

Aquí te damos consejos de cómo tener esa conversación con tus jefes.

Recuerda, ante todo, que no debes hacer estas tres cosas:

1. No debes aplicar presión. Este no es el momento de unirte con compañeros de trabajo en contra del jefe o para amenazar con demandas legales.

"Las personas son generalmente resistentes a cualquier solicitud en esas situaciones ", dice el experto en negociación Parker Ellen, un profesor asistente de gestión de la Escuela de Negocios D’Amore-McKim.

2. No lo hagas solo. Piense en pedirle a su superior ayuda para diseñar una solución mutuamente beneficiosa.

3. No lo hagas personal. ¿Quieres seguir trabajando en pijama? Excelente. Dile a tus amigos. Esta conversación es sobre intereses laborales mutuos, no sobre cuánto vas a extrañar a tu gato .

La única excepción en este caso es "si trabajas para un gerente muy empático o un gran empleador que realmente se preocupa por sus empleados " , dice Nora Jenkins Townson, fundadora y directora de Bright and Early, una consultoría de recursos humanos.

"Depende de tu jefe, apelaciones personales para trabajar desde casa como 'me ahorra tiempo' o 'hace que me sienta menos estresado' podría funcionar". De lo contrario, sáltate eso y concéntrate en qué puede aportar tu propuesta para tu jefe y tu equipo.

Antes de la conversación, prepare a su jefe preguntándole cómo trabajar desde casa ha sido para él como gerente y para la compañía en general, dice Jenkins Townson. "Te dará una idea de qué tipo de objeciones de su parte quizás tengas que superar ".

Prepara, además, una presentación que tenga estos puntos:

(A) los beneficios a la compañía si trabajas desde casa.

(B) evidencia de cómo el trabajo remoto durante la cuarentena aumentó su rol y valor.

(C) los argumentos de por qué quedarte en casa funcionará.

"La forma más efectiva de influenciar a alguien por encima de ti en la jerarquía es mostrarle por qué esta es una solicitud razonable ", dice Ellen.

Deja el plan un poco suelto, para abrir la posibilidad de que le puedas pedir al jefe su opinión.

Si tu empresa no tiene políticas de trabajo remoto, incluye una viñeta más en la presentación:

(D) un esquema básico que articule cómo trabajar desde casa te hará mantenerte accesible, productivo y eficiente.

"Los gerentes no quieren estar mostrando favoritismo ", argumenta Ellen. "Si no hay una política, ayúdelos a redactar algo para que si alguien más viene con una solicitud similar, tendría que cumplir con ciertos criterios ".

Comienza la conversación diciendo: "He traído un alto nivel de enfoque en mi trabajo al hacerlo desde casa y el equipo ha sido productivo, quiero mantener eso".

Si no puedes convencer a tu jefe, intenta averiguar ¿qué es lo que está impulsando la respuesta?

"Las dudas de la mayoría de los empleadores se basan en el miedo a lo desconocido ", dice Farrer.

¿Tu gerente quiere que estés disponible para reuniones de clientes en la oficina? ¿Es importante para el jefe poder ver a los empleados trabajando?

Podría ser útil sugerir una prueba de funcionamiento, dice Jenkins Townson.

Trata de decir: "Si tengo que venir mucho la productividad disminuye ". O aprovecha para exaltar las cualidades de tu jefe: "Dirige un grupo innovador, y esta es una forma en la que nuestro equipo puede estar a la vanguardia en el reclutamiento de los mejores talentos que quieren trabajar de forma remota ".

Termine con una propuesta que responda a los intereses de todos:

"Estaré encantado de asistir a reuniones de equipo y reuniones de clientes y de lo contrario continuaré con el mismo arreglo que hemos tenido en los últimos dos meses ".

Y probablemente no deberías mencionar que te despiertas tres minutos antes de iniciar sesión cada mañana.