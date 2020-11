Necesitamos anticuerpos monoclonales al igual que una vacuna contra COVID. Te explicamos por qué

Cuando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le diagnosticaron COVID-19, una de las terapias experimentales de vanguardia que recibió fue una mezcla de anticuerpos monoclonales. Pero ahora es posible que pronto haya una vacuna disponible. Entonces, ¿son necesarias o valiosas otras terapias? ¿Y qué es exactamente un anticuerpo monoclonal?

En los últimos meses, el público ha aprendido sobre muchos tratamientos que se utilizan para combatir COVID-19. Un antiviral como el remdesivir inhibe la replicación del virus en las células humanas. El plasma convaleciente de la sangre de donantes que se han recuperado de COVID-19 puede contener anticuerpos que inhiben el virus y la inflamación. Los esteroides como la dexametasona pueden modificar y reducir el peligroso daño inflamatorio a los pulmones, lo que ralentiza la insuficiencia respiratoria.

La FDA emitió una autorización de uso de emergencia para el anticuerpo monoclonal de Eli Lilly, llamado bamlanivimab, y Regeneron está esperando la luz verde de la FDA para su tratamiento con anticuerpos.

Los anticuerpos monoclonales son particularmente prometedores en la terapia porque pueden neutralizar el virus SARS-CoV-2, que causa COVID-19, y bloquear su capacidad para infectar una célula. Esta podría ser una intervención que salve la vida de las personas que no pueden montar una respuesta inmune natural fuerte al virus: las personas mayores de 65 años o con condiciones existentes que las hacen más vulnerables.

He trabajado en laboratorios médicos y de salud pública durante décadas, especializándome en el estudio de virus y otros microbios. Incluso cuando haya disponible una vacuna para COVID-19, veo un papel de la terapia con anticuerpos monoclonales para controlar la pandemia.

¿Por qué debería importarnos?

Hasta que un gran porcentaje de la población tenga inmunidad a una enfermedad infecciosa, ya sea a través de una vacuna o la propagación sin control a través de una comunidad, el mundo debe depender de otras armas en nuestra guerra contra la pandemia de COVID-19.

Junto a las terapias mencionadas anteriormente, los anticuerpos monoclonales pueden ofrecernos otra herramienta para neutralizar el virus una vez que causa una infección.

Estos anticuerpos artificiales ofrecen al mundo la posibilidad de una inmunoterapia similar al uso de plasma convaleciente, pero con una acción más específica y precisa. Si bien una vacuna en última instancia ayudará a proteger al público, la vacunación no será un evento instantáneo ni sabemos cuán efectivo será.

El impacto de una vacuna tampoco es rápido. Se necesitan varias semanas para generar una potente respuesta de anticuerpos. Mientras tanto, los anticuerpos monoclonales podrían ayudar a eliminar el virus que se está multiplicando en el cuerpo.

Anticuerpo 101

Un anticuerpo es una proteína en forma de Y producida naturalmente por el sistema inmunológico de nuestro cuerpo para atacar algo que es extraño o que no forma parte de ti. Estos cuerpos extraños se llaman antígenos y se pueden encontrar en alérgenos, bacterias y virus, así como en otras cosas como toxinas o un órgano trasplantado.

Un tratamiento con anticuerpos monoclonales imita la respuesta inmunitaria natural del cuerpo y se dirige a agentes extraños, como un virus, que infectan o dañan a las personas. También existen anticuerpos monoclonales que las compañías farmacéuticas han diseñado que se dirigen a las células cancerosas. Los anticuerpos monoclonales son uno de los tipos de medicamentos más poderosos. En 2019, siete de los 10 medicamentos más vendidos fueron anticuerpos monoclonales.

Para Trump, el tratamiento experimental realizado por la farmacéutica Regeneron incluyó dos anticuerpos.

Normalmente, la proteína de pico del coronavirus encaja perfectamente en el receptor ACE2 de las células humanas, una proteína común en las células pulmonares y otros órganos. Cuando ocurre esta conexión, el virus puede infectar células y multiplicarse dentro de ellas. Pero los anticuerpos monoclonales pueden ralentizar o detener la infección uniéndose a la proteína viral antes de que alcance el receptor ACE2. Si esto sucede, el virus se vuelve inofensivo porque ya no puede ingresar a nuestras células y reproducirse.

¿Cómo se crean los anticuerpos monoclonales?

Los anticuerpos monoclonales que neutralizan el coronavirus son complicados de fabricar y producir. Deben hacerse dentro de células extraídas del ovario de un hámster y cultivarse en gigantescas cubas de acero. Los anticuerpos que fabrican estas células deben extraerse y purificarse. Desafortunadamente, estos anticuerpos monoclonales, que se han utilizado para otras enfermedades durante años, suelen ser bastante caros.

Los dos anticuerpos de Regeneron están dirigidos a la proteína de pico del SARS-CoV-2: las protuberancias en la superficie del virus que le dan un aspecto de corona y son fundamentales para infectar células humanas.

Uno de los dos anticuerpos de Regeneron es una réplica, o clon, de un anticuerpo obtenido de una persona que se recuperó del COVID-19. El segundo anticuerpo se identificó en un ratón que fue diseñado biológicamente para tener un sistema inmunológico humano. Cuando a este ratón se le inyectó la proteína de pico, su sistema inmunológico humano generó anticuerpos contra ella. A continuación, se recogió uno de los anticuerpos de ratón más eficaces y se utilizó para formar parte de esta terapia.

La terapia con anticuerpos monoclonales de Eli Lilly, bamlanivimab, se identificó a partir de una muestra de sangre tomada de uno de los primeros pacientes estadounidenses que se recuperó del COVID-19.

Ambas empresas cuentan con fabricación a gran escala con cadenas de suministro globales sólidas para producir los anticuerpos monoclonales, con muchos sitios de fabricación globales para incrementar el suministro. Eli Lilly ha recibido la aprobación de la FDA y Regeneron aún está pendiente de aprobación. Desafortunadamente, es probable que haya una escasez de anticuerpos en las primeras aprobaciones.

Anticuerpos monoclonales más una vacuna

Los anticuerpos monoclonales podrán complementar las vacunas ofreciendo una protección rápida contra la infección. Cuando se administran a un individuo, los anticuerpos monoclonales brindan protección instantánea durante semanas o meses. Las vacunas tardan más en brindar protección, ya que deben desafiar al sistema inmunológico. Pero la ventaja de una vacuna es que generalmente brindan protección a largo plazo.

Los productos de Regeneron y Eli Lilly se administran mediante inyección intravenosa, después de lo cual el paciente debe ser supervisado por profesionales de la salud. Dado que ofrecen protección inmediata, las implicaciones para tratar o brindar protección a poblaciones de alto riesgo son inmensas.

Estos medicamentos tienen el potencial de tratar a pacientes infectados o prevenir la infección de los profesionales de la salud pública y la atención médica esencial en la primera línea de esta pandemia. Los anticuerpos monoclonales también podrían ser útiles para las personas mayores, los niños pequeños y las personas inmunodeprimidas para quienes las vacunas no funcionan o pueden ser peligrosas.

Puedes leer la nota original aquí: What monoclonal antibodies are – and why we need them as well as a vaccine

Escrito por Beth Daley, editora y directora general de The Conversation.

*The Conversation es una fuente independiente y sin fines de lucro de noticias, análisis y comentarios de expertos académicos.