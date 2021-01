Mutaciones de COVID 'hunden' el optimismo de salir de la pandemia aun con más vacunas cerca

El mundo podría estar a punto de tener dos vacunas más para combatir la pandemia de COVID-19, pero las variantes del virus SARS-CoV-2 que están apareciendo en varios lugares están obligando a las empresas que hacen las inyecciones a desarrollar refuerzos para una enfermedad que podría permanecer activa durante años.

Las vacunas fabricadas por Moderna y la asociación Pfizer-BioNTech ya están en uso. Mientras tanto, nuevos estudios muestran que dos más, las de Johnson & Johnson y Novavax, contienen potentes respuestas contra las primeras formas del virus, lo que podría allanar el camino para autorizaciones rápidas en Estados Unidos para la vacuna de J&J y en el Reino Unido para la vacuna de Novavax.

Esa es la buena noticia, pues ofrece la promesa de poner fin a una pandemia que ha provocado la muerte de más de 2 millones de personas en todo el mundo.

Ahora vienen las malas noticias: las mutaciones que probablemente tienen resistencia parcial a las vacunas y los tratamientos con anticuerpos ahora son frecuentes tanto en Sudáfrica como en Brasil, y amenazan con extenderse por todo el mundo.

En un ensayo de última etapa, se descubrió que la inyección de J&J tenía una efectividad del 72 por ciento en EU, pero que se redujo al 57 por ciento en estudios realizados en Sudáfrica. La inyección de Novavax, 89 por ciento efectiva en el Reino Unido, fue solo 49 por ciento efectiva en Sudáfrica.

Incluso antes de estos resultados, las pruebas de laboratorio con otras vacunas sugirieron que las inyecciones probablemente serían menos potentes contra la nueva variante de Sudáfrica. Pero no estaba claro qué significaba eso en términos de enfermedad en el mundo real. Los nuevos resultados ofrecen una clara indicación de que las vacunas no funcionarán tan bien contra al menos una de las mutaciones emergentes.

"Ahora tenemos las consecuencias clínicas del mundo real, y podemos ver que vamos a ser desafiados", dijo Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas de EU, en una conferencia telefónica el viernes.

Solicitud a estados

El primer paso es saber cuándo hay mutaciones. En otra sesión informativa del viernes, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky, dijo que Estados Unidos ahora solicita a cada estado que envíe al menos 750 muestras a la semana para secuenciarlas y determinar qué mutaciones pueden estar propagándose.

Advirtió que el sistema estadounidense existente para detectar diferentes mutaciones es demasiado lento para que las intervenciones de salud pública las contengan.

“Para cuando alguien tiene síntomas, se hace una prueba, tiene un resultado positivo y obtenemos la secuencia, nuestra oportunidad de realizar un control de casos reales y un rastreo de contactos se ha ido en gran medida”, dijo Walensky. "Deberíamos tratar cada caso como si fuera una variante durante esta pandemia en este momento".

Respuesta 'ágil'

Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EU, dijo que la agencia está buscando finalizar un manual de estrategias con la industria para abordar las mutaciones.

Si la agencia cree que el virus se ha desviado lo suficiente como para requerir una secuencia diferente, necesitará pequeños ensayos para asegurarse de que las vacunas produzcan una respuesta inmunitaria, dijo. Es posible que los primeros estudios tengan que pasar por un comité asesor, según Marks, pero la agencia está buscando agilizar el proceso tanto como sea posible y puede requerir menos datos con el tiempo.

"Intentaremos ser bastante ágiles con esto", dijo Marks en un seminario web de la Asociación Médica Estadounidense, "para que cubramos estas variantes lo más rápido posible porque está claro que pueden propagarse con bastante rapidez".

Resultados de laboratorio

Tanto Pfizer como Moderna, fabricantes de las únicas dos vacunas autorizadas para uso de emergencia en Estados Unidos, han dicho que sus vacunas existentes deberían producir suficientes anticuerpos contra la mutación de Sudáfrica para que sus vacunas sean efectivas.

La vacuna J&J tiene el potencial de ser la próxima autorizada en EU. El gigante farmacéutico planea solicitar a la FDA una autorización de uso de emergencia la próxima semana. El principal científico de la compañía dijo este mes que espera una autorización en marzo.

Mientras tanto, es probable que la vacuna Novavax obtenga su primera aprobación en el Reino Unido, y la compañía está discutiendo con los reguladores estadounidenses si los datos de prueba de otros países podrían ser parte de la revisión de la vacuna, dijo el director ejecutivo Stan Erck. Novavax todavía está reclutando pacientes para un ensayo en Estados Unidos y México, dijo Erck en una entrevista en Bloomberg Television.

Dispersión rápida

La variante sudafricana, o B.1.351, ya se ha extendido rápidamente por el continente africano y se ha visto en al menos 24 países fuera de África.

Se encontró en Estados Unidos esta semana en dos casos en Carolina del Sur. Mientras tanto, una variante altamente transmisible proveniente del Reino Unido, que apareció por primera vez el 29 de diciembre en Estados Unidos, se ha extendido a 29 estados en menos de un mes, y los funcionarios de salud estadounidenses advierten que podría convertirse rápidamente en dominante.

Si bien las naciones de todo el mundo están tratando de contener la propagación de las variantes con restricciones de viaje, la historia sugiere que eso es casi imposible.

Los resultados del ensayo de Sudáfrica son "muy aleccionadores", dijo Eric Topol, director del Instituto Traslacional de Investigación Scripps en San Diego. "Vemos una caída inequívoca de la eficacia".

Eso significa que el mundo ahora debe desviar la atención para trabajar en una nueva vacuna ajustada o una inyección de refuerzo que funcione mejor en la cepa de Sudáfrica, mientras aún está aumentando las inyecciones de las primeras inyecciones, según Topol.

"Estamos teniendo suficientes dificultades para conseguir la primera ronda de vacunas", dijo.

Larga lucha

La conclusión de los científicos: esta es una pelea que podría durar mucho tiempo.

Las vacunas que funcionan bien ahora pueden desaparecer en el futuro a menos que se diseñen inyecciones de refuerzo, algo en lo que los fabricantes de vacunas ya están comenzando a trabajar. Y podría ser que COVID-19 se transforme en algo parecido a la influenza, requiriendo inyecciones de refuerzo periódicas a lo largo de los años para mantenerlo a raya.

"Las implicaciones son realmente preocupantes", dijo Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical del Baylor College of Medicine, en una entrevista el jueves después de que se anunciaran los resultados de Novavax. "Todos los fabricantes de vacunas ahora tienen que tomar decisiones" sobre cómo proceder.

Los fabricantes de medicamentos podrían comenzar a trabajar en las llamadas vacunas bivalentes, una inyección combinada que contiene dos componentes para estimular el sistema inmunológico tanto contra la cepa original como contra la variante de Sudáfrica, dijo Hotez. O podrían mantener sus vacunas existentes, dijo, y personalizar las vacunas de refuerzo para generar anticuerpos contra las nuevas variantes.

Carrera para la vacunación

Hasta ahora, Pfizer, Moderna y J&J han dicho que están en el proceso de desarrollar inyecciones de refuerzo u otros enfoques contra la variante de Sudáfrica. Mientras tanto, ahora vacunar es una carrera en EU y Europa antes de que las variantes de Sudáfrica y Brasil se vuelvan más comunes o, peor aún, se desarrollen nuevas mutaciones que hagan que el virus sea más resistente.

Fauci, en declaraciones en el Club de Prensa de Nueva York el viernes, dijo que lo que lo mantiene despierto por la noche es tener "un mutante, donde realmente se escapa de todo".

Señaló que era "preocupante que debas adelantarte a estos mutantes y, esencialmente, aplastar este brote para que no haya más replicaciones". Y cuando no haya más replicaciones, no tendrás ninguna mutación".

En los resultados de laboratorio informados antes de que se publicaran los datos del nuevo ensayo de Novavax y Johnson & Johnson, los investigadores del Centro de Investigación del SIDA Aaron Diamond de la Universidad de Columbia encontraron que las vacunas Pfizer y Moderna eran entre 6.5 y 8.6 veces menos potentes contra la mutación de Sudáfrica.

“Al observar nuestros resultados, no se puede decir que esto acabaría con la vacuna. Eso estaría mal. Pero creo que es igualmente incorrecto decir que todo es color de rosa", comentó el virólogo David Ho, quien dirige el laboratorio. "Ya permitimos que el virus infectara a 100 millones de personas, por lo que hay 100 millones de posibilidades de mutación".