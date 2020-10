¿Murió un voluntario de vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca? Esto es lo que sabemos

Un voluntario brasileño que participaba en ensayos de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca murió por complicaciones del coronavirus, informaron los periódicos locales citando información de Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) del país.

Después, una persona familiarizada con el asunto dijo que el participante no había recibido la vacuna de la compañía. La persona pidió no ser identificada porque la información no es pública.

Anvisa no informó si el participante había recibido una dosis real de la vacuna o un placebo, señalaron los periódicos. El regulador de salud no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

AstraZeneca está codesarrollando su tiro con investigadores de la Universidad de Oxford.

AstraZeneca dijo que no puede comentar sobre casos individuales debido a la confidencialidad y las reglas de los ensayos clínicos.

El ensayo clínico de la vacuna en Estados Unidos ha estado en espera durante más de un mes. Los estudios se detuvieron a nivel mundial en septiembre cuando un participante del Reino Unido se enfermó, pero se han reanudado en el Reino Unido, Brasil, Sudáfrica e India en las últimas semanas.

En el mundo van más de 40 millones 997 mil casos confirmados de la enfermedad y alrededor de un millón 127 mil fallecimientos, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

También te puede interesar:

China justifica aplicación de vacunas experimentales por 'miedo' al regreso del COVID-19

Reino Unido infectará a voluntarios sanos con COVID-19 en un ensayo de vacunas