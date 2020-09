Muertes por COVID-19 en México ascienden a 67,558; van 634,023 casos confirmados

La Secretaría de Salud informó este domingo que las muertes por COVID-19 en México ascendieron a 67 mil 558; mientras que los casos confirmados llegaron a 634 mil 023.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que la tasa de positividad de casos de coronavirus detectados entre las personas que han sido estudiadas en el país es del 40 por ciento.

Dicha cifra, expuso, representa un descenso de la epidemia en el país, pues dicha tasa llegó a ser del 57 por ciento".

"Llegamos a tener 57 por ciento en la semana 29. Pero esta proporción ha ido disminuyendo progresivamente y de manera continua hasta la semana 35, que fue hace dos semanas, estamos empezando la 37, y hoy estamos en 40 por ciento", aseveró.

"Este es un indicador muy importante de reducción de la epidemia en términos de la presentación de personas cuya enfermedad se explica por el SARS-CoV-2".

López-Gatell agregó que el país lleva 6 semanas consecutivas de reducción en el número de casos.

"En términos del acontecer epidémico, tenemos cada vez menos casos por semana, y llevamos ya en este momento 6 semanas consecutivas en donde tenemos reducción en el número de casos", mencionó.

Advirtio, sin embargo, que, en el mundo, hay importantes rebrotes de coronavirus en distintas naciones y México no está exento de ello, por lo que es posible que en octubre y noviembre haya una segunda oleada epidémica en el país.

Dicha segunda oleada, dijo, se mezclaría con la temporada de influenza.

Por ello, llamó a la población a continuar con las medidas de sana distancia, a lavarse las manos varias veces al día y portar cubrebocas.

No obstante, sobre el uso del cubrebocas, reiteró que es un artefacto que no sirve para no contagiarnos, sino para no contagiar a otros.

"Lo usamos para proteger a otras personas, no para protegernos a nosotros mismos", dijo

A nivel mundial, hay 26 millones 971 mil 129 casos y 881 mil 216 muertes a causa de la enfermedad.